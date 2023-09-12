"Иного варианта не существует": Буданов рассказал, как закончится война в Украине (видео)

По мнению главы разведки, если Украина не вернется к админграницам 1991 года — пограничные столкновения, обмены ракетными ударами и атаками беспилотников будут продолжаться всю жизнь.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Украине война закончится только возвращением к админграницам по состоянию на 1991 год. Об этом он сообщил на "Ялтинской Европейской Стратегии".

"Относительно моей личной позиции — это возвращение к админграницам 1991 года. Ничего здесь измениться не может, иного варианта завершения этой войны не существует", — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что в противном случае конфликт может продолжаться всю жизнь в той или иной форме — будут продолжаться пограничные столкновения, обмены ракетными ударами и атаками беспилотников.

"Чтобы это остановить, надо вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет", — подчеркнул руководитель ГУР.

По словам Буданова, Россия любит вспоминать и говорить, что уважает мировые законы и порядок, но каждый раз нарушает эти слова. Эти процессы может остановить только возвращение к определенным нормам и порядкам. В частности, международное право должны уважать все страны.

Он добавил, если гипотетически что-то произойдет иначе, то это будет сигналом для всех, что в любой точке мира можно террористическими способами менять миропорядок и жизнь в целом, что плохо кончится не только для Украины.

Напомним, 3 сентября британский генерал в отставке Ричард Берронс заявил, что Украина сможет победить в войне в 2024-2025 годах. Тогда как к зиме 2023 года не удастся наполовину сократить площадь оккупированных территорий.

15 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что не стоит рассчитывать на быструю победу. По ее словам, все разговоры о том, что осталось подождать "2-3 недели", "до конца года" или даже "следующей весны" не соответствуют действительности.