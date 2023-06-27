Ядерные риски слишком высоки: на Западе оценивают последствия победы Украины в войне, — FT

По словам журналистов, союзники согласны с тем, что Украина должна выиграть войну. Однако нет четкой позиции относительно того, как будет выглядеть эта победа.

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Западные политики изучают обстоятельства военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также риски, связанные с ядерным арсеналом РФ и победой Украины в войне. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Так, по словам анонимного высокопоставленного западного чиновника, европейские и американские политики не достигли согласия относительно результатов победы Украины.

"События выходных показали, что у нас нет согласия относительно результатов того, что произойдет, если Украина выиграет эту войну, и чем это станет для России", — сказал источник.

Кроме того, обсуждения политиков стран G7 включали также потенциальную перспективу получения ЧВК "Вагнер" ядерного оружия со складов ВС РФ. Западные дипломаты считают, что существует множество различных сценариев того, чем закончится военное вторжение РФ в Украину. Так, неудача на фронте может уничтожить политическую власть в РФ, однако это, в свою очередь, может привести к военной катастрофе мирового масштаба.

На встрече министров иностранных дел ЕС 26 июня в понедельник в Люксембурге некоторые присутствующие дипломаты заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы.

"Мы не занимаемся сменой режима", — сказал один из политиков.

По словам журналистов, на Запада распространено мнения, что гражданская война в РФ никому не выгодна.

По словам журналистов, союзники согласны с тем, что Украина должна выиграть войну. Однако нет четкой позиции относительно того, как будет выглядеть эта победа и как она может повлиять на Россию. Практически все признают, что катастрофическое поражение российской армии разрушит путинский режим.

Напомним, что у Зеленского анонсировали теневой транзит власти в России. Согласно заявлению советника главы ОП Михаила Подоляка, президент РФ Владимир Путин будет оставаться на должности номинально, а истинное руководство будет осуществляться секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Кроме того, сообщалось, что Путин впервые высказался о мятеже и обвинил Пригожина в "потере адекватности". Глава Кремля выступил с ночным обращением к гражданам, в котором предложил наемникам ЧВК "Вагнер" подписать контракты с Минобороны России, либо уехать в Беларусь.