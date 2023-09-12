Жил 3 дня: в Сумах умер пес, которого нашли после ракетного удара ВС РФ (видео)

Ветеринары боролись за жизнь пса, которого вытащили из обломков дома. Собаке было 10 лет, или же, при переводе на человеческий возраст, около 65 лет.

Волонтеры всеукраинского движения UAnimals рассказали о судьбе пса, которого спасатели вытащили из-под руин частного дома в Сумах. Дом попал под удар российских ракет в ночь на 8 сентября: обломки здания похоронили двух людей и пса. О том, как спасали животное, говорится в сообщении на странице Facebook движения.

В заметке указано, что псу было 10 лет — был достаточно старым, как для собаки (ориентировочно — около 65 лет). Травмы, которые он получил в результате российского обстрела, оказались тяжелыми. Ветеринары пытались его спасти: боролись с ранениями и стрессом. Но животное не выжило — умерло 12 сентября.

Сообщение сопровождается видео с собакой. Еще 11 сентября она была жива и пыталась что-то съесть.

"Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными. Сегодня его уже нет", — написали волонтеры.

Обстрел Сум: что известно

ВС РФ ударили по Сумах с ночь с 7 на 8 сентября, подтвердила местная администрация. Российские ракеты повредили ряд частных домов, под одним из которых и обнаружили трех пострадавших: супругов (70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину) и собаку. В результате удара россиян возник пожар, с которым справились работники ГСЧС.

Позже СБУ задержала женщину, которая наводила российскую ракету. Выяснилось, что это гражданка РФ, которая 10 лет назад прибыла в Украину из Уфы. С первых дней вторжения РФ она начала работать на спецслужбы. Для этого ездила по Сумам и отыскивала места дислокации подразделений Сил обороны и военной техники. Кроме того, имела еще одну задачу: пыталась создать шпионскую сеть из людей с пророссийскими взглядами.

Напоминаем, в Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что РФ стала угрозой мировой безопасности. Также утверждают, что в стране утвердилась диктатура. Между тем население России, похоже, готово увидеть нового человека на месте нынешнего президента Владимира Путина, свидетельствует исследование Института будущего. Впрочем, они ожидают, что имя этого человека им назовет сам глава Кремля.