ПТРК или осенняя грязь: кто может стать злейшим врагом американских танков Abrams, — эксперты

Американская машина оснащена средствами, позволяющими выполнять боевые задачи в сложных погодных условиях, отмечают эксперты, хотя дожди и грязь все же повлияют на скорость и маневренность. Но важным моментом является отсутствие у экспортных танков секретной брони, что повышает эффективность противотанковых средств.

Представители Пентагона сообщили, что первые американские танки Abrams должны прибыть в Украину в середине сентября. Однако если по какой-то причине сроки сместят на более позднее время американские машины могут прибыть в Украину как раз в сезон дождей. По мнению обозревателей Bulgarian Military, тяжелые танки Abrams столкнутся с двумя существенными угрозами, и теперь осталось выяснить, какой враг будет опаснее — осення грязи или российские ПТРК.

Чем опасна для Abrams распутица

Обозреватели пишут, что танки M1 Abrams предназначены для эксплуатации в различных погодных условиях, включая дождь и грязную местность. И хотя проливные дожди в Украине и грязь могут создать определенные трудности, но они вряд ли полностью лишат танки возможности двигаться.

Танки оснащены мощными двигателями и современными системами подвески, что позволяет им двигаться по труднопроходимой местности. Однако грунт после проливных дождей может в определенной степени повлиять на ходовые качества танков. Например, грязь может ухудшить сцепление с дорогой и затруднить быстрое и эффективное маневрирование. Кроме того, это может повысить риск застревания или заиливания, что потребует дополнительного времени и усилий для восстановления танков.

Поэтому, хотя танки и могут работать в таких условиях, их боевые характеристики могут быть несколько снижены.

Средства противодействия дождю и грязи в танках Abrams

Для уменьшения воздействия дождя и грязи танки Abrams M1 оснащены средствами, повышающими их подвижность. Например, танки имеют широкие цепи, которые распределяют их вес на большую площадь, снижая вероятность проседания на мягком грунте.

Американский танк M1 Abrams преодолевает препятствия

Также следует взять во внимание, что танки имеют большой дорожный просвет — это позволяет им проходить по грязной местности, не застревая. Кроме того, танки оснащены системой самоочистки цепей, которая позволяет предотвратить накопление грязи и сохранить сцепление с дорогой.

Эти конструктивные особенности позволяют танкам продолжать движение даже в сложных погодных условиях, хотя их скорость и маневренность могут быть несколько снижены, а это, по мнению экспертов, может превратить их в легкую добычу для противника.

Осенняя грязь или вражеский ПТРК "Корнет"

Эксперты полагают, что меньшая подвижность танков на поле боя даст больше шансов российским операторам противотанковых средств, таких как комплекс "Корнет". Дело в том, что эти ПТРК, которые выпускаются с конца 1990-х годов и до сих пор, зарекомендовали себя как достаточно грозное оружие против бронетехники и танков.

ПТРК выпускает ракету, которая оснащена тандемной боевой частью, состоящей из двух зарядов взрывчатого вещества. Первый заряд предназначен для пробития брони машины, а второй — для детонации внутри машины с нанесением максимального ущерба.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет"

В "Корнете" используется полуавтоматическая система наведения "команда — линия видимости" или SACLOS. Это означает, что оператор должен удерживать прицел ракеты на цели до момента ее поражения. Система наведения ракеты получает команды от оператора, который может корректировать траекторию ее полета, обеспечивая точное наведение на цель.

Боеголовка ракеты способна пробить до 1200 мм, но Abrams M1, как известно, отличается мощнейшим бронированием на основе урановых компонентов. Однако, технология брони танка засекречена, поэтому в США решили предоставить Украине вариант танка без одного из главного достоинства Abrams — брони с обедненным ураном.

В силу этого вероятность успешного поражения танка с ограниченной подвижностью при отсутствии важнейшего компонента бронезащиты весьма высока.

Напомним, в Пентагоне объявили о возобновлении программы модернизации основного боевого танка M1E3 Abrams. Пресс-служба армии США 7 сентября сообщила, что новый танк должен повысить эффективность и маневренность боевых групп в составе бронетанковых бригад.