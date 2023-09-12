Харьковский врач с обложки Time станет заместителем главы НСЗУ, — Минздрав (фото)

По информации ведомства, Ирина Кондратова была единственной харьковчанкой, которой удалось попасть в список сотни самых влиятельных женщин мира по версии ВВС в 2022 году.

Руководительницу Харьковского регионального перинатального центра, доцента кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковского национального медицинского университета Ирину Кондратову назначили заместителем главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Правительство поддержало соответствующее представление главы ведомства Натальи Гусак, сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Речь идет о враче Ирине Кондратовой. Она известна тем, что собирала деньги на оборудование для младенцев через страницу известного английского футболиста Дэвида Бекхэма в социальной сети Instagram.

Кроме того, врач почти три месяца принимала роды в подвале, жила рядом с коллегами и пациентами, даже под обстрелами врага продолжала оказывать медицинскую помощь беременным.

"Так знают Ирину Кондратову в мире и в Украине. Считаю это прекрасным усилением команды", — сообщил Ляшко.

Врач в конце прошлого года стала частью списка 100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC, куда вошли еще 8 украинок. Отмечается, что в том году ВВС попросили предыдущих "100 влиятельных женщин" назначить нынешних.

Также в декабре 2022 Ирина Кондратова была на обложке журнала Time рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Врач из Харькова будет работать в НСЗУ Фото: Time

Напомним, что 11 сентября Андрей Небытов заявил об увольнении с должности начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области. Он отметил, что прослужил на должности главы полиции столичного региона четыре года.

Также 5 сентября стало известно, что руководительница АМКУ Ольга Пищанская подала заявление на увольнение. На ее место был назначен руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.