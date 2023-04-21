В Украине назначили первого официального раввина в ВСУ: будет помогать военным и их семьям

По информации ведомства, в котором состоит 143 еврейских общины, гуманитарная поддержка бойцов будет оказываться значительно быстрее. Кроме того, будут организованы духовно-религиозные потребности военных.

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В Вооруженных силах Украины появился первый и единственный на данный момент раввин, который будет заниматься солдатами-евреями. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины 20 апреля.

Речь идет про раввина Дмитрия (Давида) Мильмана. Который стал первым подобным служителем в украинской армии. В организации, в которой он состоит, находится 143 еврейских общины и организаций со всей Украины.

Его уполномочил начальник службы военного капелланства Вооруженных сил Украины полковник Алексей Терещук, используя при этом закон Украины "О службе военного капелланства".

"В настоящее время это первый и единственный раввин, официально осуществляющий сотрудничество с ВСУ в сфере организации мероприятий по духовно-религиозным потребностям военнослужащих, членов их семей, а также в сфере гуманитарной поддержки", — говорится в сообщении.

В украинской армии насчитывается не менее 5 тысяч евреев.

Напомним, 30 декабря экс-главный раввин Москвы призвал евреев срочно покинуть Россию. Пинхас Гольдшмидт выразил опасения, что в скором времени в России повторится ситуация, которая сложилась перед Октябрьским переворотом 1917 года и в начале 50-х годов XX века.

19 сентября главный раввин Украины Асман Моше Реувен рассказал о приобретении новой помощи для ВСУ и гражданских, среди которых есть генераторы. В инициативе приняли участие ветераны израильской армии из организации Vision and Beyond. Генераторы и насосы для воды пойдут в разные регионы Украины.