Главный раввин Украины отчитался о приобретении генераторов для ВСУ и гражданских (видео)

В инициативе приняли участие ветераны израильской армии из организации Vision and Beyond. Генераторы и насосы для воды пойдут в разные регионы Украины.

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Главный раввин Украины Асман Моше Реувен сообщил о приобретении целого грузовика с генераторами для блокпостов и регионов, которые остались без света.

Генераторы будут поставлены на блокпосты и в регионы, которые оставались без электроэнергии из-за российских бомабрдировок. В инициативе принимали участие члены организации ветеранов армии Израиля Vision and Beyond.

"Очень хорошие аппараты. Идет зима — это то, что нужно, генераторы. Генераторы для того, чтобы давать тепло, электричество там, где его нет, на блокпостах, на каких-то местах. Это то, что нужно", — заявил Моше Асман.

Также в машине есть насосы для подачи воды. Они будут направлены на юг Украины. Раввин также отметил, что это первая машина намекнув на то, что будут и дальнейшие поставки.

Напомним, по словам Зеленского, Украина ведет переговоры с 5 странами о закупках средств ПВО для военных, в том числе с Израилем.

19 сентября Запорожье и область попали под мощный обстрел войск РФ. Под огонь попали инфраструктурные объекты, из-за чего в некоторых районах исчезало электричество.