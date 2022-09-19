Головний рабин України прозвітував про придбання генераторів для ЗСУ та цивільних (відео)

В ініціативі взяли участь ветерани ізраїльської армії з організації Vision and Beyond. Генератори та насоси для води підуть у різні регіони України.

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Головний рабин України Асман Моше Реувен повідомив про придбання цілої вантажівки з генераторами для блокпостів та регіонів, які залишилися без світла.

Генератори поставлять на блокпости і до регіонів, які залишалися без електроенергії через російські бомбардування. В ініціативі брали участь члени організації ветеранів армії Ізраїлю Vision and Beyond.

"Дуже хороші апарати. Йде зима — це те, що потрібно, генератори. Генератори для того, щоб давати тепло, електрику там, де її немає, на блокпостах, на якихось місцях. Це те, що потрібно", — заявив Моше Асман.

Також у машині є насоси для подачі води. Їх спрямують на південь України. Рабин також зазначив, що це перша машина, натякнувши на те, що будуть і подальші постачання.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна веде переговори з 5 країнами щодо закупівлі засобів ППО для військових, зокрема з Ізраїлем.

19 вересня Запоріжжя та область потрапили під потужний обстріл військ РФ. Під вогонь потрапили інфраструктурні об'єкти, внаслідок чого в деяких районах зникала електрика.