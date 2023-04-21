В Україні призначили першого офіційного рабина у ЗСУ: допомагатиме військовим та їхнім родинам

За інформацією відомства, в якому перебувають 143 єврейські громади, гуманітарна підтримка бійців надаватиметься значно швидше. Крім того, буде організовано духовно-релігійні потреби військових.

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У Збройних силах України з'явився перший і єдиний на цей момент рабин, який займатиметься солдатами-євреями. Про це повідомляє Telegram-канал Об'єднаної єврейської громади України 20 квітня.

Йдеться про рабина Дмитра (Давида) Мільмана, який став першим подібним служителем в українській армії. В організації, в якій він перебуває, 143 єврейські громади та організації з усієї України.

Його уповноважив начальник служби військового капеланства Збройних сил України полковник Олексій Терещук, використовуючи при цьому Закон України "Про службу військового капеланства".

"На цей час це перший і єдиний рабин, який офіційно здійснює співпрацю з ЗСУ у сфері організації заходів щодо духовно-релігійних потреб військовослужбовців, членів їхніх сімей, а також у сфері гуманітарної підтримки", — йдеться у повідомленні.

В українській армії налічується щонайменше 5 тисяч євреїв.

Нагадаємо, 30 грудня ексголовний рабин Москви закликав євреїв терміново залишити Росію. Пінхас Гольдшмідт висловив побоювання, що незабаром у Росії повториться ситуація, що склалася перед Жовтневим переворотом 1917 року та на початку 50-х років XX століття.

19 вересня головний рабин України Асман Моше Реувен розповів про придбання нової допомоги для ЗСУ та цивільних, серед яких є генератори. В ініціативі взяли участь ветерани ізраїльської армії із організації Vision and Beyond. Генератори та насоси для води підуть у різні регіони України.