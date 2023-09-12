"755 млн — мало": в Минобразования объяснили, почему часть школьников осталась без учебников

В прошлом году украинские 5-классники были вынуждены учиться без книг, потому что деньги из бюджета на их печать были направлены на оборону. Теперь правительство привлекает международных партнеров, чтобы побороть дефицит.

В украинских школах возник дефицит учебников из-за полномасштабной войны с Россией. О ситуации с обеспечением учеников книгами 12 сентября рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"В прошлом году из-за полномасштабного вторжения все средства, заложенные на учебники, направили на нужды обороны. В конце концов 5 класс НУШ (Новой украинской школы, — ред.) вынужден был учиться без книг", — написал он.

В этом году потребность в учебниках и средствах удвоилась, ведь кроме 5 и 6 классов в них теперь нуждаются 1 и 10 классы. С момента печати книг для последних прошло пять лет.

"В госбюджете на 2023 год на печать учебников заложили 754,9 млн гривен. Впрочем, к сожалению, этих средств недостаточно, чтобы покрыть всю потребность. Поэтому продолжаем активно привлекать международную поддержку. Сейчас партнеры уже профинансировали печать и доставку учебников на 238,1 миллиона гривен", — сообщил Лисовой.

Министр отметил, что деньги направили на печать учебников для 5 и 6 классов НУШ, потому что для них изменилась программа. Ранее книги были доступны только в электронном формате. В 1 и 10 классах программа осталась та, что была, поэтому в Минобразования школам посоветовали выдать ученикам старые учебники из библиотек.

5-классникам за счет доноров уже напечатали и доставили все учебники по математике и украинскому языку. В то же время книг по естественным наукам предоставлено было только 74%.

"За счет госбюджета также печатаем историю Украины. А при поддержке доноров должны напечатать еще учебники по украинской литературе, информатике, зарубежной литературе и иностранному языку", — проинформировал Лисовой.

Для 6 классов было напечатано всего 4 769 768 экземпляров 116 разных учебников. Сейчас 98% из них уже доставлены в областные книжные базы.

"За средства госбюджета в этом году печатаем 66% учебников для шестиклассников от общей потребности", — подчеркнул министр.

Он объяснил, что речь идет об учебниках по украинскому языку и литературе, зарубежной литературе, иностранным языкам, истории, математике, природоведению, а также книгах для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.

"Кроме этого, планируем за счет доноров напечатать учебники по географии, информатике, искусству, технологиям и учебники шрифтом Брайля", — добавил Лисовой.

Он назвал обеспечение школьников учебниками одной из приоритетных задач команды. По его словам, в министерстве понимают значение этого для образовательного процесса и работают для поиска финансирования печати остальных книг.

Напомним, в Минобразования информировали, что украинские школьники из малообеспеченных семей могут бесплатно получить ноутбуки для обучения. До конца года правительство готово передать 40 тысяч приборов.

8 сентября глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в школьные учебники по истории добавят новый раздел. Дети будут изучать полномасштабную войну с РФ и оборону Украины.