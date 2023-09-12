Под Бахмутом погиб воин "Фарш", который "реально не боялся смерти", — СМИ (фото, видео)

Уроженец Одессы взял в руки оружие после полномасштабного вторжения ВС РФ. Он мечтал уничтожить вражескую посадку "под корень" и планировал после завершения войны продолжать "рубиться" на Востоке.

На Бахмутском направлении погиб боец 3 отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". Об этом со ссылкой на саму бригаду проинформировали в издании "Бабель" 12 сентября.

"Фарш" известен благодаря интервью, опубликованному пресс-службой 3 ОШБр 31 июля.

Как известно, боец был родом из Одессы и вступил в армию после полномасштабного вторжения России. В интервью он рассказал, что "реально не боится смерти" и до участия в боевых действиях не мог спать из-за желания "рубиться".

Снимок с "Фаршем", опубликованный в СМИ Фото: Бабель

После завершения войны "Фарш" планировал продолжать воевать на Востоке, ведь "после этого супердвижа будет скучно сидеть дома".

"Я работал телохранителем, если останусь целым (в идеале, конечно, надо выжить), то буду телохранителем. А второй вариант, который мне нравится больше, это найти ЧВК для участия в каких-то гражданских конфликтах, войнах где-то в восточных странах — Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан", — говорил боец.

Также он описал свой идеальный отпуск, который должен был проходить на фронте. "Фарш" мечтал получить бронетранспортер MaxxPro с пулеметом Minigun и "срезать под корень" российскую посадку.

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Стоит отметить, что интервью с защитником популяризировало песню "Простите меня мужики за то, шо не был в АТО" группы 229.

Напомним, также 12 сентября стало известно о гибели на передовой в Луганской области защитника и родного брата вратаря "Шахтера" Сергея Ризныка. Футболист Дмитрий заявил, что воин "будет рядом теперь навсегда".

5 сентября пресс-служба Пирятинской громады в Полтавской области проинформировала о гибели 19-летнего Дмитрия Алехно. Боец потерял жизнь в результате удара ВС РФ, он провел на войне менее года.