Сумма превысила 100 миллиардов: стало известно, сколько США потратили на поддержку Украины

Американские сенаторы поинтересовались у Белого дома, сколько денег было использовано для оказания помощи украинцам. В Офисе менеджмента и бюджета предоставили данные, подчеркнув, что преданность США — непоколебима.

Белый дом подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена потратила более 100 миллиардов долларов на войну в Украине. Доступ к соответствующим документам получили 12 сентября журналисты Fox News.

Запрос на информацию об общей сумме военной помощи Украине от Вашингтона подали сенатор Джеймс Дэвид Вэнс и еще более 30 республиканцев Сената. Они еще в январе требовали от Белого дома "полного сквозного отчета" о расходах на поддержку украинцев. Однако письмо и электронную таблицу Вэнс получил только 7 месяцев спустя.

Фото: FOX News Фото: FOX News

"Благодаря двухпартийной поддержке Конгресса Соединенные Штаты предоставили экономическую, гуманитарную и в сфере безопасности помощь Украине, поскольку она продолжает бороться за защиту своего суверенитета после жестокого вторжения России. Эта поддержка была критически важной для успеха Украины на поле боя, а также для способности ее народа выстоять в суровых условиях", — заявила директор Офиса менеджмента и бюджета Шаланда Янг.

Она подчеркнула, что Байден не позволит США пошатнуться "в своей преданности украинскому народу". В то же время политик согласилась, что прозрачность и подотчетность важны, ведь американцы должны быть "уверены в своей помощи".

Также в августе Янг предоставила Вэнсу таблицу с деталями финансирования. Согласно ей помощь США составляет 101 198 000 000 долларов. Кроме того, к уже потраченным более 100 миллиардов Вашингтон планирует добавить еще 9,8 миллиарда долларов.

Таблица, опубликованная Fox News Фото: FOX News

В СМИ отметили, что кроме средств, внесенных в таблицу, Белый дом попросил у Конгресса выделить дополнительные 24 миллиарда долларов. 13 из них должны быть использованы на оборону, а 11 — на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщали, что США могут поставить в Украину дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

В Пентагоне ответили на публикации журналистов, отметив, что пока не могут объявить о передаче ATACMS. Бригадный генерал Патрик Райдер пообещал, что когда ситуация изменится, ведомство объявит об этом.