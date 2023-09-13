ВСУ нанесли удар по Крыму 10 крылатыми ракетами, много пострадавших, – Минобороны РФ (видео)

Оккупационный губернатор Михаил Развожаев заявил, что пожар на площадке Севастопольского морского завода продолжается. В результате атаки якобы пострадали 24 человека, 4 из которых — в состоянии средней степени тяжести.

В Минобороны РФ заявили, что якобы ВСУ в ночь на 13 сентября нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в оккупированном Севастополе. Кроме того, трое морских беспилотников атаковали корабли Черноморского флота РФ в море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", — отметили в Минобороны страны-агрессора.

Также оккупационный губернатор города Михаил Развожаев у себя в Telegram сообщил, что в результате ракетной атаки на Севастополь пострадали 24 человека.

По его словам, он отправился на место пожара в Южной бухте Севастополя. Там работают экстренные службы ВС РФ.

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет. В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести", — отметил Развожаев.

Он отметил, что пострадавшим оказывается помощь.

Также Telegram-канал "Крымский ветер", с 06:14 до 06:24 местные жители слышали в центре Севастополя взрывы. Предполагается, что это детонация.

Напомним, что в ночь на 13 сентября жители Севастополя услышали взрывы в городе. по словам Развожаева, в Южной бухте города начался сильный пожар. Местные заявили, что слышали не менее 7 взрывов за ночь.

Также сообщалось, что 12 сентября в ОК "Юг" сообщили, что ВС РФ перебрасывают свои силы из Крыма на более активные участки фронта. Украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении и наносят удары по врагу. ВС РФ вынуждены маневрировать и перебрасывать свои силы, ослабляя другие участки фронта.