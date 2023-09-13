Чтобы закончить ненужную войну: в США призвали Северную Корею не продавать оружие РФ

Американские военные просят северокорейского диктатора вспомнить о публичных обещаниях и не поставлять оружие в РФ. О чем же договорились Путин и Ким Чен Ын, они пока не знают.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга объяснил позицию США относительно переговоров президента России Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Накануне, 12 сентября, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток в поезде, а 13 сентября уже встретился с главой Кремля. Заявление Райдера опубликовала пресс-служба Министерства обороны США.

Пентагон пока не может оценить результаты переговоров Путина и Ким Чен Ына, сказал генерал. Чиновники не получили никакой информации по этому вопросу. Однако предполагают, что главная тема разговора — об оружии для России. Поэтому призывают КНДР вспомнить о публичных обязательствах, которые взяли на себя северокорейцы, а именно — не поставлять оружие ВС РФ.

"Призываем Северную Корею выполнить свои предыдущие публичные обязательства не поставлять оружие России, что приведет лишь к продолжению ненужной войны в Украине", — сказал Райдер.

Встреча Путина и Ким Чен Ына: что известно

Отметим, 12 сентября глава Кремля Путин выступил на "Восточном экономическом форуме" и сделал несколько заявлений относительно войны в Украине. Во-первых, он заявил, что в ВС РФ достаточно добровольцев, поэтому нет необходимости начинать всеобщую мобилизацию. Во-вторых, заверил, что украинское контрнаступление вроде бы "захлебнулось" и перечислил "потери" ВСУ: получается, что потеряно больше техники, чем Украина когда-либо имела.

Между тем несколько недель назад в КНДР прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Предполагали, что он планирует договариваться о поставках снарядов для российской армии.

Между тем эксперты проанализировали снаряды, которые в последнее время используют россияне. Выяснили, что с завода они выпущены совсем недавно, кроме того, все еще содержат западную электронику, поток которой не смогли перерезать санкции.

Также Фокус разбирался, какое оружие Путин хочет получить от Ким Чен Ына.

В то же время Институт изучения войны отметил, что армия РФ испытывает недостаток шин для военной техники. Поэтому, из-за недостатка резины, российские войска могут постепенно терять мобильность.

Напоминаем, ГУР Минобороны рассказали об удачной спецоперации в Черном море: удалось отбить газодобывающие платформы, расположенные в 100 км от берега. Представитель ВМС ВСУ заявил, что спецназовцы добирались до платформ на резиновых лодках.