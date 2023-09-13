Преодолели 12 км: три дрона СБУ взорвали "избирательный" участок в Запорожской области (видео)

Украинские дроны перелетели через Днепр и попали в хранилище "бюллетеней" с фейковых выборов РФ. Избирательный участок после этого так и не открылся.

Фейковый "избирательный участок" оккупантов в Запорожской области попал под удар беспилотников. В результате удара возможно уничтожение "бюллетеней", которые туда завезли представители российской власти. Беспилотники попали по цели, расположенной на берегу Днепра, между тем несколькими днями ранее взорвалось в 170 км оттуда — в Бердянске. О деталях чрезвычайного происшествия рассказало издание Liga.net.

Издание утверждает, что дроны со взрывчаткой атаковали "избирательный" штаб россиян в Благовещенке Запорожской области. В одном из зданий хранили заполненные "бюллетени", которые свезли из окрестных населенных пунктов Благовещенской общины — из Ивановки и Новоднепровки.

Атаку осуществили дроны, запущенные работниками СБУ, указывает Liga.net со ссылкой на собственные источники. Время атаки — под утро. О том, есть ли пострадавшие пока не известно. Однако есть уверенность, что "участок" после прилетов не заработал, а бюллетени — повреждены.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал атаку БПЛА на "избирательный участок" россиян.

Местные паблики отмечают, что это не первый инцидент в "штабах" фейковых выборов РФ. В частности, перечисляют еще несколько населенных пунктов, где было неспокойно: в Каменке (в 32 км к западу от Благовещенки) и в Скельках (в 22 км к востоку от Благовещенки). Также указывают, что видео с кадрами удара опубликовано 10 сентября — его разместил экс-чиновник Никопольской ОГА. Между тем расстояние, которое должны были преодолеть дроны, чтобы попасть по цели — около 5-10 км, ведь им нужно было перелететь через Днепр.

Взрыв на "избирательном" участке РФ Фото: DeepState

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Отметим, 10 сентября началось голосование на фейковых выборах, которые представители оккупационной власти РФ проводят на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму. Боец ВСУ из Донецка подготовил список участников "выборов" — кандидатов, которые решили баллотироваться в органы оккупационной власти. При этом боец заверил, что после победы наведается к ним с "визитом".

Между тем россияне не в состоянии привлечь избирателей для участия в голосовании. Именно поэтому им пришлось выслать военные патрули на пляжи в Мариуполе и вести оттуда людей в кабинки для голосования.

При этом "бюллетени" и избирательные урны оккупантов находятся в поле зрения партизан. Например, им удалось взорвать участок в Бердянске, поймав при этом работников ФСБ РФ.

Напоминаем, в ночь на 13 сентября громко было в Севастополе: начался пожар на местном судоремонтном заводе. В результате атаки дронов и ракетных ударов неизвестного происхождения повреждены минимум два военных корабля ЧФ РФ. Также взрывы раздавались 12 сентября: дымило среди белого дня в центре города.