"Стате гибкой и смертоносной": генерал Сандерс из Британии объяснил, как модернизирует армию

Великобритания решила срочно модернизировать собственную армию после вторжения РФ в Украину. Для этого в стране планируют тратить по 4 млрд фунтов стерлингов в год в течение десятилетия.

Глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс обратился к британским парламентариям, пытаясь им объяснить, как нужно преобразовать армию для победы над агрессором. Также рассказал о средствах, которые "сжигает" РФ в войне с Украиной, и о том, что это означает для хода военных действий. Текст выступления Сандерса опубликовала пресс-служба британского правительства.

Главная тема выступления генерала — изменения, которые он ввел в британской армии после российского вторжения в Украину. В частности, он перечислил, что будет обновлять сухопутные войска в тесном сотрудничестве с союзниками, партнерами и промышленностью. Для этого Великобритания должна потратить суммарно 41 миллиард фунтов стерлингов в течение ближайших 10 лет. При этом подчеркнул, что подобные изменения сделают обновленные вооруженные силы опасными для агрессора.

"Обновление, основанное на трудно извлеченных уроках прошлого, ориентировано на будущее, чтобы гарантировать, что мы станем более смертоносными, гибкими, экспедиционными и устойчивыми, и все это подкреплено нашей цифровой структурой", — заявил генерал

По словам Сандерса, Кремль тратит на войну треть бюджета страны (отметим, в 2023 году в РФ запланировали, что доходы бюджета составят около 26 трлн руб., то есть около 204 млрд долл.) Треть бюджета — это вызов для стран НАТО и других партнеров, которые решили помочь Украине. Генерал напомнил, что сейчас идет контрнаступление и нужно предоставить Силам обороны максимальную помощь.

"Мы должны обеспечить, чтобы украинская храбрость, жертвенность и мастерство соответствовали нашей неизменной коллективной преданности. Но учитывая то, что около трети российских государственных расходов сейчас направляется на оборону, они, несомненно, ждут долго. Мы должны быть готовы к тому, что может произойти", — подчеркнул военный.

В выступлении также прозвучали тезисы о том, что мир видит дезинформацию, которую распространяет РФ, и пытается максимально изолировать страну-агрессора.

"После вторжения в Украину путинская Россия находится во все большей изоляции, а мир устал от его дезинформационного нарратива. Война продемонстрировала украинское неповиновение, единство НАТО и стала мощным ускорителем изменений, которые уже стали очевидными в 2021 году."

Война РФ против Украины: детали

Отметим, бойцы ВСУ достигли успеха на двух отрезках фронта, — информацию подтверждает Генштаб ВСУ и сообщество DeepState. В частности, известно об очередном небольшом продвижении к югу от Роботино в Запорожской области и на юг Бахмута в Донецкой области. При этом эксперт уверен, что Минобороны РФ не оставит так просто Бахмут даже под угрозой окружения: слишком "дорого" обошлось россиянам оккупация города.

Между тем в ночь на 13 сентября дроны и ракеты атаковали Севастополь в оккупированном Крыму. Представители оккупационных властей подтвердили попадание в судоремонтный завод. Также предполагают, что повреждены два военных корабля ВС РФ.

Напоминаем, представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мощным ответом", если вдруг что-то произойдет с Крымским мостом. При этом фотографии из космоса показывают, что россияне затопили ряд барж возле незаконного сооружения, пытаясь его защитить от морских дронов Украины.

В то же время 10-11 сентября украинская разведка рассказала об удачной спецоперации на "вышках Бойко". В частности, удалось захватить четыре платформы в Черном море, откуда россияне следили за побережьем. Для того, чтобы добраться до "вышек", использовали резиновые лодки, рассказали в ВМС ВСУ.