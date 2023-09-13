"Ошибочно": парень без кисти, которого хотели мобилизовать, снят с воинского учета уже 8 лет

По словам адвоката Максима Чигринова, Александр Денисенко и вовсе не должен был проходить медицинскую комиссию из-за своей инвалидности. Всю ответственность он переложил на сельсовет.

Житель города Шостка Сумской области Александр Денисенко с ампутированной кистью руки был снят с воинского учета, соответственно, признан непригодным к военной службе. Об этом рассказал юрист Максим Чигринов в комментарии изданию "Страна" 13 сентября.

По его словам, Александр является человеком с инвалидностью, поэтому был снят с учета еще в далеком 2015 году. Медицинскую комиссию он и вовсе не должен был приходить, так как является непригодным к службе из-за своей травмы.

"Бланк ему выдали ошибочно, потому что сельсовет включил его в список военнообязанных. А в ТЦК не обратили внимания на даты. Повторно медкомиссию должны проходить только те, кто получили снятие с учета до 15 января 2015 года. А Александр проходил комиссию в июле 2015. Но не было новых бланков, в ТЦК увидели, что у него военный билет старого образца, и ошибочно направили его на новую медкомиссию. Где его чуть не сделали ограничено пригодным", — рассказал адвокат.

Отдельно Максим Чигринов отметил, что в ТЦК нет никаких вопросов и вся ответственность за этот скандал лежит на сельсовете, которые не уточнил, есть ли у него снятие с воинского учета.

К слову, Александр Денисенко является человеком с инвалидностью с самого детства, однако это было связано с генетическими заболеваниями. Уже после он потерял кисть левой руки и глаз, поэтому имеет вторую постоянную группу инвалидности.

"После обращения к руководству ТКЦ, все вопросы были сняты", — продолжил адвокат.

Мобилизация парня с ампутированной кистью: подробности

9 сентября появилась информация о том, что военкомы в Сумской области якобы решили отправить на фронт парня без кисти, о чем написал общественный активист, блогер Павел Поламарчук в социальных сетях.

"Сумской областной ТЦК по полному беспределу не принял во внимание документы об инвалидности. Давлением и введением в заблуждение Александра отправили на ВВК", — говорится в сообщении.

Далее, по словам Павла Поламарчука, медкомиссия признала Александра Денисенко ограничено годным.

Мобилизация парня с ампутированной кистью: реакция ТЦК

Военкомы сразу же опровергли эту информацию и поделились некоторыми новыми подробностями.

"Данная информация ложна и искажена врагом для подрыва мобилизации и имиджа Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Поскольку Александр вовремя не обновлял данные в ТЦК и СП, информация об инвалидности отсутствовала", — говорится в сообщении.

В Сумском ТЦК отдельно отметили, Александр Денисенко числится в одной из сельской общин, где вызвали всех жителей для "сверки данных".

"По представленным спискам сельской общины, для сверки учета военнообязанных, где числился Александр Денисенко, были вызваны все лица для уточнения и сверки учетных данных", — подчеркнули в ТЦК.

Ранее сообщалось, что Минздрав и правоохранители будут проверять выданные после начала полномасштабной войны справки ВВК об ограниченной пригодности к службе в ВСУ. Уже открыты уголовные дела.