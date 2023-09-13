Отказ от российского оружия: Казахстан намерен пересмотреть военное сотрудничество с РФ

Минобороны Казахстана отдает предпочтения западным образцам вооружения, а также делает упор на производство отечественного оружия и военного оборудования.

Введение западных санкций против России может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники в Казахстане советского и российского производства. В этой связи Астана намерена пересмотреть сотрудничество с Москвой в военной сфере и сделать упор на производство отечественного вооружения. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы Армия оснащалась ВВТ отечественного производства, при условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям", — говорится в публикации.

Кроме того казахское оборонное ведомство смотрит в сторону образцов вооружения западных производителей, а на переходном периоде рассчитывает на помощь стран Восточной Европы, таких как Сербия, Чехия, Словакия, которые продолжают производство и модернизацию вооружения по стандартам стран Варшавского договора.

В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно", — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что для производства ракет и БПЛА Россия начала использовать некачественные детали, что приводит к снижению эффективности ударов. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, вместо автоматизированного производства российские инженеры все чаще производят электронику вручную.

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что Россия наладила массовое производство танков Т-80 и Т-90. По его мнению, эти слухи сильно преувеличены, поскольку, скорее всего, речь идет о налаженной контрабанде западного оборудования, с помощью которого россияне модернизирует военную технику.