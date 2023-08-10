Контрабанда побеждает санкции. Как Россия модернизирует свои танки западной техникой

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На днях было опубликовано видео, на котором сняли эшелон с танками Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" с установленными прицельными комплексами "Сосна-У". Из этого видео были сделаны интересные, но ошибочные выводы. Например, что Россия возобновила производство танков Т-80 и Т-90.

Во-первых, стоит обратить внимание, что опубликованное видео было сделано при выезде эшелона с предприятия "Омсктрансмаш". В советские времена этот завод действительно производил танки Т-80, но производство замкнутого цикла остановилось в 1998-м. И с того момента новых танков Т-80 завод не выпускал. В настоящее время завод ремонтирует и модернизирует технику, снимаемую с консервации, но возможности производить новые танки с нуля у него просто технически и технологически нет.

Во-вторых. Прицел "Сосна-У" в свое время действительно заменяли на Т-80БВМ старыми прицелами 1ПН96-01МТ. Причиной этого стали санкции, которые не позволили поставлять тепловизоры Catherine FC компании Thales, которые используются для производства не только прицельных комплексов "Сосна-У", но и "Эсса" и "Плисса". В свою очередь, найти собственную замену этим тепловизорам Россия также не может.

То есть в Россию явно налажена контрабанда тепловизоров компании Thales. Так же, как контрабандой в РФ идут многие запчасти иностранного производства, применяемые в ракетостроении, для создания БПЛА и не только.

Собственно, с одной стороны, следует понимать, что это не какое-то масштабное серийное производство танков, не нужно преувеличивать. Но с другой стороны — Россия налаживает контрабандные поставки, и это свидетельствует о том, что в противостоянии "санкции-контрабанда" побеждает вторая.

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