Мобилизация в Украине: что нужно знать о призыве, брони и отсрочке IT-специалистов
Семь важных вопросов о процедуре получения брони на ключевых специалистов. С какими проблемами сталкиваются компании IT-сектора при бронировании сотрудников.
Бронирование от мобилизации важных работников предприятий и организаций в Украине во время военного положения осуществляется согласно документу "Порядок бронирования военнообязанных", утвержденному Кабмином в январе 2023 года. Подробности процедуры сообщил в среду, 13 сентября сайт Dev.ua.
Как забронировать IT-специалиста?
В зависимости от статуса предприятия определяется процедура, по которой будет проходить бронирование сотрудников. На госпредприятиях список забронированных лиц сразу передается в Генштаб ВСУ.
Списки сотрудников предприятияй, работающих на обеспечение ВСУ, проверяются Министерством обороны, а предприятий критически важной инфраструктуры – Минцифрой или ОВА. Чтобы получить статус объекта критически важной инфраструктуры, предприятию нужно пройти отдельную процедуру и в дальнейшем ежегодно подтверждать его.
Далее список передается в Генштаб ВСУ, который согласовывает его с Министерством экономики. После утверждения информация о забронированных специалистах предоставляется в ТЦК.
Предприятия, имеющие забронированных работников, должны ежеквартально отчитываться о них Минцифре или ОВА/ОГА.
Сроки оформления брони на ключевых сотрудников
Временные рамки предоставления брони четко прописаны постановлением Кабинета Министров Украины. Вся процедура, от подачи списков предприятием до взятия забронированных сотрудников на спецучет в ТЦК, длится до 25 дней:
- представление органами власти списков в Генштаб — не больше 5 рабочих дней с момента подачи их заявителем;
- согласование списков и представление их в Минэкономики — до 10 рабочих дней;
- принятие решения о брони в Минэкономики — не дольше 5 рабочих дней;
- зачисление забронированного специалиста на специальный военный учет в ТКЦ — не более 5 рабочих дней.
Какие IT-компании могут получить статус критически важных?
В Минцифры утвердили критерии, по которым IT-компания может считаться критически важной.
Компания получит статус критически важной, если:
- Обеспечивает работу инфраструктуры для электронных коммуникаций и доступа в интернет. К этой категории относятся поставщики и производители оборудования для электронных коммуникаций и провайдеры, работающие не меньше чем в двух областях.
- Предоставляет электронные доверительные услуги (электронные подписи).
- Осуществляет деятельность в сфере IT-индустрии, определенной частью четвертой статьи 5 Закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".
- Обеспечивает функционирование публичных электронных реестров и/или баз данных и национальных электронных информационных ресурсов;
- Оказывает безвозвратную финансовую помощь частным компаниям в сфере инноваций, создания технологий и научной деятельности. Годовой размер предоставленной помощи должен быть не меньше 30 млн. гривен.
- Обеспечивает информационное противодействие агрессору средствами информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем, а также в сети Интернет.
Для подтверждения соответствия критериям, предприятие должно предоставить заверенный руководителем документ, гарантирующий достоверность информации о деятельности компании.
Сколько сотрудников IT-сектора получили бронь от мобилизации?
По состоянию на сентябрь 2023 года бронь от мобилизации получили 3200 IT-специалистов или примерно 1% работающих в этом секторе сотрудников.
Как правило, компании бронируют минимальное количество штатных специалистов, которые нужны для обеспечения основной деятельности.
Что удерживает бизнес от массового бронирования сотрудников?
Компания может включить в список на предоставление брони от мобилизации штатных сотрудников, имеющих действительные документы, и только с их согласия. Поэтому очевидны несколько причин, по которым такие списки оказываются короткими или не подаются вообще:
- Из поданного на утверждение списка ключевых штатных специалистов бронь получает только половина сотрудников. Остальные теоретически могут быть призваны на воинскую службу.
- Компания не может забронировать специалиста, если он работает по контракту или как ФЛП. Такие сотрудники несут личную ответственность по военному учету.
- Большинство мужчин в IT-секторе имеют дефицитные военно-учетные специальности и не имеют права на бронь.
- Для постановки на спецучет необходимы действительные обновленные документы. На сегодняшний день есть много людей, которые утратили документы из-за военных действий.
- Опасение получить повестку до того, как потенциально может быть получена бронь, удерживает людей от официального оформления на работу в IT-компанию и обновления документов.
Когда заработает еБронь?
Правительство уже анонсировало электронное бронирование ценных сотрудников от мобилизации. Ожидается, что сервис запустится уже в октябре 2023 года.
По предварительной информации о сервисе, предприятию нужно будет создать свой персональный кабинет, ввести военно-учетные данные сотрудников, к которым автоматически подтянется информация из Налоговой службы и Пенсионного фонда. После прохождения проверки и если нет ограничений, компания получит бронь на работника в электронном виде.
Специальные условия для оборонных проектов
Military tech-проекты, которые выполняют заказ Минобороны, могут бронировать всю команду разработчиков. Для таких компаний предусмотрена специальная процедура бронирования. Срок брони определяется длительностью контракта.
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