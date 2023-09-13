Переговоры о войне в Украине: Пекин подтвердил визит посланника Ватикана в Китай

По словам представителя МИД Китая Мао Нина, в Пекине готовы "работать со всеми сторонам" и содействовать "охлаждению ситуации" между Украиной и Россией.

Посланник Ватикана кардинал Маттео Зуппи совершит визит в Китайскую Народную Республику для переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Представитель министерства иностранных дел Мао Нин сообщил, что Маттео Зуппи встретится со специальным посланником Китая по делам Евразии Ли Хуэйем. Он подчеркнул, что Пекин "всегда был привержен содействию мирным переговорам" по Украине.

"Мы готовы работать со всеми сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации", — заявил Мао Нин.

Сообщается, что Маттео Зуппи пробудет в КНР с 13 по 15 сентября. В МИД Китая не раскрывают детали визита ватиканского посланника, поэтому на данный момент не известно, встретится ли Маттео Зуппи с высшим руководством КНР.

Как отмечают журналисты, Пекин и Святой Престол не поддерживают официальных двусторонних отношений. Кроме того, между Китаем и Ватиканом существовали разногласия по поводу назначения епископов в КНР.

Напомним, 17 июля стало известно, что посланник Папы Римского итальянский кардинал Маттео Дзуппи отправился в Соединенные Штаты Америки для обсуждения мирных инициатив по войне в Украине.

Ранее, 3 июля, мы сообщали, что Маттео Зуппи посетил Москву и встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.