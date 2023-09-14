"С радостью": Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян, — СМИ

По словам журналистов, глава Кремля "с радостью" принял приглашение Ким Чен Ына. Он заявил, что посетит КНДР в "удобное время".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Пхеньян, и тот принял приглашение. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, северокорейские источники сообщили, что Путин "с радостью" принял приглашение Ким Чен Ына. Он заявил, что посетит КНДР в "удобное время".

Сообщается, что Ким попрощался с Путиным и отправился в свой "следующий пункт назначения", однако куда конкретно – не сообщается.

Издание отметило, что встреча Путина и Кима состоялась на фоне заявлений США о том, что Россия и Северная Корея продвигаются к оружейной сделке. Предполагается, что Пхеньян может передать Москве оружие для войны против Украины.

Ранее СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Северной Кореей и Россией.

Также американские журналисты сообщили, что встреча Путина и Ким Чен Ына показывает, как война влияет на внешнюю политику РФ. Отмечается, что когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали. Издание пишет, что когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали.