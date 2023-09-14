Достали до самой защищенной базы РФ: эксперт объяснил, почему важны удары по Севастополю (видео)

Российские власти защищали базу в Севастополе всем, чем могли. Однако эту защиту удалось пробить ВСУ, причем не один, а 17 раз.

13 и 14 сентября в Крыму в Севастополе и возле Евпатории прогремели взрывы. Удары были нанесены по месту дислокации военных кораблей ВС РФ и по системе ПВО, которая защищала оккупированный полуостров. Генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему такие удары важны и какие преимущества получила Украина благодаря им. Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

По словам Романенко, военно-морская база ВС РФ в Севастополе считалась одним из самых защищенных объектов. Между тем ВСУ удалось пробить эту оборону, повредив сразу два корабля.

"Это удар принципиальный. Удар по военно-морской базе россиян в Севастополе. Они уверяют, что база охраняется с воздуха, с моря, и охраняется лучше всего в мире. Но, несмотря на это, удастся преодолеть эту оборону", — сказал эксперт.

Также важно, какие именно корабли пострадали от удара, отметил генерал. Подводная лодка "Ростов-на-Дону" — носитель крылатых ракет "Калибр". Известно, что она наносила удары по Украине, выпуская по четыре ракеты. Теперь этого сделать не может из-за полученных повреждений.

Десантный корабль "Минск" предназначен для высадки десанта — и эта опасность до сих пор существовала на черноморском побережье Украины. Между тем теперь корабль полностью уничтожен и высадить десант не сможет. Романенко объяснил: "Враг не оставлял надежды на проведение такой операции, а сейчас средств для ее проведения становится все меньше и меньше".

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, в ночь на 13 сентября дроны и ракеты атаковали морскую базу РФ в Севастополе. В результате начался пожар на судоремонтном заводе, также сообщалось о повреждении двух кораблей — подводного и десантного.

Позже украинские эксперты проанализировали удар и пришли к выводу, что подобного случая не знала история современных войн. В частности, отметили, что впервые удалось поразить подводную лодку, применив для этого крылатые ракеты.

Украинские силы сопротивления получили фотографии десантного корабля "Минск", который во время обстрела находился в сухом доке. При этом сделали вывод, что его уже не восстановят — он полностью уничтожен.

На онлайн-карте военных объектов в Крыму видно насыщенность местности в и вокруг Севастополя объектами ЧФ РФ и ПВО. Также видно, что по "неприступной крепости" уже попали около 17 раз.

Карта военных объектов возле Севастополя в Крыму в Крыму Фото: Радіо Свобода

В ночь на 14 сентября состоялся еще один прилет. На этот раз — под Евпаторией удалось попасть по системе ПВО ВС РФ. Предполагают, что речь идет о С-400, которая защищала небо над Крымом.

Напоминаем, военный эксперт объяснил, чего ожидать на Бахмутском отрезке фронта на востоке. По его словам, РФ будет держаться за город до последнего, потому что "положила" там слишком много солдат. Тем временем на оккупированных территориях проходят фейковые выборы в органы оккупационной власти. "Выборы" сопровождаются визитами дронов СБУ, которые подрывают участки.