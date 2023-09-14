"Всколыхнула офицеров": в ГУР прогнозируют повторение спецоперации "Синица" (видео)

Российские офицеры из авиации задумались над своим будущим, глядя на пилота Ми-8 Максима Кузьминова. Украинская разведка признает, что событие "всколыхнуло" военных ВС РФ.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов объяснил, можно ли ожидать новых перебежчиков из рядов ВС РФ и повторения спецоперации "Синица", когда в Украину прилетел вертолет Ми-8. Разведке известно, что некоторые из российских оккупантов серьезно задумались над своим будущим. Об этом представитель разведки рассказал в эфире "24 канала".

Юсов отметил, что сейчас разведчики наблюдают эффекты события, о котором стало известно в сентябре и которое готовилось шесть месяцев. При этом признал, что действия Максима Кузьминова, который пилотировал Ми-8, могут стать примером для подражания среди военных ВС РФ.

"Спецоперация влияет и эффект мы увидим чуть позже. Это первая такая история в истории РФ и вторая в истории СССР. Этот случай действительно всколыхнул", — заявил он.

Среди российских военных есть граждане, которые не хотят становиться военными преступниками и убивать людей. Особенно такие мысли коснулись авиаторов, отметил Юсов: "Этот случай всколыхнул и офицерский состав армии захватчика, и отдельно его авиацию". Высказал предположение, что у Кузьминова могут появиться последователи.

Спецоперация ГУР "Синица": детали

3 сентября 2023 года стало известно о российском вертолете Ми-8, который пересек границы Украины и приземлился на аэродроме в Полтавской области. Выяснилось, что это результат реализации спецоперации "Синица", которую шесть месяцев готовили в ГУР Минобороны.

Во время спецоперации велись тайные переговоры с пилотом Ми-8 Максимом Кузьминовым, который решил воспользоваться шансом программы "Хочу жить". В итоге он вместе с вертолетом, загруженным запчастями для самолетов, перешел на сторону Украины. До этого из РФ вывезли его семью, а он сам получит около 500 тыс.-1 млн долл.

Позже в разведке рассказали, что ведут около 150 переговоров с желающими сдаться и перейти на сторону Украины. Причем 150 заявок не за все время существования программы "Хочу жить", а ежедневно в течение времени после событий с Ми-8.

Напоминаем, утром 14 сентября громко было в Крыму неподалеку от Евпатории. Местные жители утверждали, что насчитали 10 ударов, предполагали, беспилотников. В сети опубликовали видео, снятое в километре от места взрывов: можно насчитать около пяти прилетов. Украинское командование подтвердило, что удалось уничтожить установку ПВО С-400, стоимостью 1,2 млн долл.