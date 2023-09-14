"Ремонт будет дороже, чем построить заново": в ВМС о пораженных в Крыму кораблях (видео)
Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук считает риторику россиян по восстановлению сгоревших в Севастополе кораблей лишь "пропагандой".
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что восстановление поврежденных в Севастополе кораблей возможно, но не оправдано, потому что будет стоить дороже, чем строительство новых. А попытки спрятать уцелевшие суда не могут обезопасить их от будущих потенциальных атак. Об этом представитель ВМС ВСУ рассказал в эфире "Радио Свобода".
"Эта риторика по восстановлению кроме улыбки у специалистов ничего не вызывает. БДК [большой десантный корабль] это достаточно старая единица. Его ремонт будет стоить дороже чем построить корабль заново, учитывая то, в каком состоянии он уже находился. Восстановление не имеет смысла. Вся эта риторика — это лишь пропаганда", — отметил Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук не исключает, что Россия может попытаться спрятать свои уцелевшие корабли, чтобы защитить их от атак ВСУ, но, по мнению спикера, это не даст желаемых результатов.
"Корабль — это не иголка, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", — пояснил представитель ВМС.
Также, по словам Плетенчука, россияне могут оказаться в такой ситуации, когда единственным логистическим коридором для поставки военных ресурсов на юг Украины станут морские пути.
"Для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже, если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", — добавил Плетенчук.
Удар по судоремонтному заводу в Севастополе — что известно
В ночь с 12 на 13 сентября ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. В результате удара были повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
В результате ракетной атаки также был поврежден и сам завод, поэтому сейчас россиянам негде ремонтировать свои поврежденные корабли.
Но в Минобороны РФ заявили, что собираются восстановить сгоревший БДК "Минск" и вернуть в состав флотов для продолжения боевой службы.
Напомним, что данные о целях собирали местные партизаны в течение недели, что обеспечить успех запланированной атаки ВСУ.
Также Фокус рассказывал что изменила атака на корабли в Севастополе.