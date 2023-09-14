"Ремонт будет дороже, чем построить заново": в ВМС о пораженных в Крыму кораблях (видео)

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук считает риторику россиян по восстановлению сгоревших в Севастополе кораблей лишь "пропагандой".

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что восстановление поврежденных в Севастополе кораблей возможно, но не оправдано, потому что будет стоить дороже, чем строительство новых. А попытки спрятать уцелевшие суда не могут обезопасить их от будущих потенциальных атак. Об этом представитель ВМС ВСУ рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Эта риторика по восстановлению кроме улыбки у специалистов ничего не вызывает. БДК [большой десантный корабль] это достаточно старая единица. Его ремонт будет стоить дороже чем построить корабль заново, учитывая то, в каком состоянии он уже находился. Восстановление не имеет смысла. Вся эта риторика — это лишь пропаганда", — отметил Плетенчук.

Эфир Радио Свобода.Утро от 14 сентября 2023 года

Дмитрий Плетенчук не исключает, что Россия может попытаться спрятать свои уцелевшие корабли, чтобы защитить их от атак ВСУ, но, по мнению спикера, это не даст желаемых результатов.

"Корабль — это не иголка, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", — пояснил представитель ВМС.

Также, по словам Плетенчука, россияне могут оказаться в такой ситуации, когда единственным логистическим коридором для поставки военных ресурсов на юг Украины станут морские пути.

"Для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже, если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", — добавил Плетенчук.

Удар по судоремонтному заводу в Севастополе — что известно

В ночь с 12 на 13 сентября ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. В результате удара были повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

В результате ракетной атаки также был поврежден и сам завод, поэтому сейчас россиянам негде ремонтировать свои поврежденные корабли.

Но в Минобороны РФ заявили, что собираются восстановить сгоревший БДК "Минск" и вернуть в состав флотов для продолжения боевой службы.

Напомним, что данные о целях собирали местные партизаны в течение недели, что обеспечить успех запланированной атаки ВСУ.

Также Фокус рассказывал что изменила атака на корабли в Севастополе.