"Здесь без вариантов": у России не получится "спрятать" свои корабли от ударов, — ВСУ (видео)

В ВМС объяснили, что вражеские суда могут быть перемещены даже в Казань, но от атак их спасти не удастся. Также в войске предположили, что у РФ могут возникнуть проблемы с обеспечением оккупантов.

Перемещение российских военных кораблей с временно оккупированного Севастополя не убережет их от вероятных атак. Об этом в эфире "Свобода.Ранок" 14 сентября заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы — тот же Лиман в Керчи или же Феодосия. Заводов хватает. Но ведь корабль — это не игла, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", — сказал он.

Представитель ВМС отметил, что в случае, если Россия сможет обеспечивать свое войско на юге Украины только через море, у страны-агрессора возникнут трудности.

"Потому, что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", — подчеркнул Плетенчук.

Выпуск "Свобода.Ранок" от 14 сентября (комментарий Дмитрия Плетенчука — с 14:57)

Напомним, ночью на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе, в результате чего были повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". В ВМС заявили, что восстановление пораженных судов будет стоить дороже строительства новых.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк 14 сентября также заявляла, что РФ вряд ли удастся восстановить поврежденные в Севастополе корабли. Кроме того, по ее словам, в результате удара пострадал и сам завод, поэтому оккупантам негде ремонтировать суда.