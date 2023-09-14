Более 70 человек, турецкие компании и сеть в Финляндии: США объявили новые санкции против РФ

Минфин сообщил о введении новых санкций против людей и компаний, поддерживающих агрессию Москвы. В "черный список" Госдепа США попали российские предприниматели и даже чиновник ЦАР.

США ввели новый пакет санкций против российской элиты и организаций, которые способствуют войне на территории Украины. Речь идет о почти 100 санкциях и более 70 человек, включенных Госдепом в "черный список". Деталями 14 сентября поделилась пресс-служба американского Министерства финансов.

"Сегодняшними санкциями Соединенные Штаты продолжают нашу неустанную работу, направленную на то, чтобы попасть в цепи военного снабжения России и лишить Путина оборудования, технологий и услуг, необходимых ему для ведения варварской войны против Украины", — подчеркнула министр Джанет Йеллен.

В частности, ограничения США коснулись:

российского бизнесмена и совладельца компании "Трансмашхолдинг" Андрея Бокарева и его жены Ольги Сыроватской;

бизнес-партнера Бокарева Искандара Махмудова и его сына Джахонгира;

главного конструктора завода "Союз" Мкртича Окрояна и его семьи — брата Арутюна, жены Аллы Бабан, детей Анны и Андраника Окроянов;

заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко и его жены Екатерины;

российского предпринимателя Андрея Хохлуна, который руководит ООО "АК Микротех";

генерального директора ОАО "Вертикаль" Ильи Бузина;

советника президента Центральноафриканской Республики по безопасности и чиновника ЧВК "Вагнер" в ЦАР Виталия Перфильева;

руководителя международного структурирования компании "КСК ГРУПП" Алексея Чубарова.

Также под санкции США попали российские заводы, которые делают свой вклад в войну на территории Украины, производя военную технику.

"Объединенные усилия Соединенных Штатов вместе с нашими союзниками и партнерами продолжают ограничивать способность России приобретать, развивать и поддерживать технологии, необходимые ее военной машине", — подчеркнули в американском Минфине.

В частности, в списке оказалась сеть из Финляндии, которая доставляла иностранную электронику в Россию. Ее владельцем является француз Габриэль Темин. Также санкции наложили на ряд российских компаний, в частности производителей машин "АвтоВАЗ" и "Московский автомобильный завод "Москвич"".

Кроме того, под санкции попали и турецкие фирмы, через которые происходил импорт товаров в РФ. В частности, через одно из таких предприятий страна-агрессор получала необходимые детали для производства беспилотников.

"В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности вышеупомянутых лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или контроле граждан США, заблокировано", — заявили в министерстве.

Лицам, попавшим под санкции, запрещено делать любые взносы, предоставлять средства, товары или услуги, а также получать взносы, средства, товары или услуги от кого-либо.

Напомним, по данным Генпрокуратуры США, стране удалось арестовать имущества россиян уже на миллиард долларов. Эти средства может получить Украина.

24 августа Минфин США также вводил новые санкции против России. В частности, запреты коснулись детского центра "Артек" во временно оккупированном Крыму и матери Рамзана Кадырова Аймани.