ВСУ вытеснили оккупантов с позиций возле двух населенных пунктов вблизи Бахмута, — ISW (карта)

ВСУ имеют успехи возле Бахмута. Украинские бойцы продвинулись вблизи Клещеевки и заняли районы на юго-западной окраине поселка.

Вооруженные силы Украины продвинулись под Бахмутом Донецкой области во время контрнаступательных действий. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 сентября.

По сообщению Генштаба ВСУ украинские бойцы достигли частичных успехов возле Бахмута, Клещиевки, что в 7 километрах к юго-западу от города, Андреевки, 10 км к юго-западу от Бахмута, и Курдюмовки — 13 километров к юго-западу от города. Некоторые российские военные заявили, что ВСУ продвинулись вблизи Клещиевки и заняли районы на юго-западной окраине поселка.

Аналитики отметили, что заместитель главы Минобороны Анна Маляр преждевременно заявила об освобождении Андреевки, однако затем отозвала свое заявление. По ее словам, украинские военные достигли успехов в Андреевке, однако там продолжаются тяжелые бои.

Кроме этого, представитель Восточной группы войск Илья Евлаш сообщил, что действия ВСУ заставляют отойти ВС РФ с позиций у Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута, и Дубово-Васильевки — 6 километров к северо-западу от населенного пункта. Также российский военкор утверждал, что украинские бойцы атаковали части 200-й отдельной мотострелковой бригады в составе 14-й армейского корпуса Северного флота РФ возле Бахмута.

Добавили, что в четверг 14 сентября армия РФ пыталась вести наступательную операцию возле Бахмута, однако не достигла подтвержденных достижений. По информации Генштаба ВСУ, российские военные совершили безуспешные атаки вблизи Богдановки, что в 7 километрах северо-западнее города. Другой военкор РФ заявили, что армия РФ, которая обороняется к югу от Бахмута, не имеет достаточного количества личного клада для проведения ротации.

Бахмутское направление

Напомним, 14 сентября заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении основные бои идут у Курдюмовки, Андреевки, Клещиевки. По ее словам, ВСУ еженедельно продвигаются вперед и освобождают новые территории.

13 сентября военный эксперт и майор запаса из батальона им. генерала Кульчицкого Алексей Гетьман рассказал о ситуации под Бахмутом. Он считает, что ВСУ оттеснят оккупантов дальше от Клещиевки, однако успех на южном фланге под Бахмутом не означает, что город смогут окружить.