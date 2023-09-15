"Цинизму нет предела": оккупанты выселяют мариупольцев из домов, — советник мэра

Петр Андрющенко призвал горожан не выселяться из своих домов, а отстаивать собственное жилье. Оккупационные власти могут изменить свое решение в случае громкого сопротивления и скандала.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты выселяют местных жителей из собственных домов, чтобы переоборудовать жилье под казармы для Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Цинизму россиян нет предела. Жителей девятиэтажки по Котляревского, 4 выселяют в "маневренный фонд" как будто для ремонта", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что оккупационная администрация Мариуполя уже приняла решение о переводе этого дома якобы в аварийное состояние, чтобы дальше передать его для обустройства казарм расселения военного оккупационного корпуса.

Петр Андрющенко призвал местных жителей не выселяться из своих домов, ведь, по его словам, оккупанты могут пересмотреть это решение.

"Мариупольцы — не выселяйтесь. Отстаивайте свои квартиры. Потом будет поздно! По нашим инсайдам в случае громкого сопротивления и скандала решение будет пересмотрено", — заявил советник городского головы Мариуполя.

Напомним, 7 сентября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что среди разрушенного местного Драмтеатра, на который враг сбросил авиабомбу в марте 2022 года, оперная певица из Китая Ван Фан исполнила советскую песню "Катюша". Он надеется, что дух убитых оккупантами мариупольцев будет преследовать певицу "ужасами всю жизнь". Певица оказалась женой китайского чиновника Чжоу Сяопина. Ван Фан рассказала, что решила приехать в Мариуполь, потому что "увидела репортаж", в котором "украинские нацисты" якобы убивают детей Донбасса.

6 сентября Петр Андрющенко заявил, что оккупанты похищают украинцев из застенков в Мариуполе и увозят их в неизвестном направлении. По его словам, враг арестовал более 10 тысяч украинцев.