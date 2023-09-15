"Понятно, что ищет враг": в Воздушных силах раскрыли детали утренней атаки Shahed (видео)

По словам спикера командования Юрия Игната, ВС РФ могли планировать удары по аэродрому или месту базирования украинских самолетов, способных нести дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В ночь на 15 сентября российские войска снова предпринимали попытки нанести удар по Хмельницкой области с использованием "шахидов". Предположительно, оккупанты пытались атаковать украинские бомбардировщики, которые могут нести дальнобойные ракеты типа Storm Shadow. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он намекнул на то, что оккупанты возможно планировали ударить по аэродрому или месту базирования украинских самолетов.

"Снова атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", — сказал он.

По словам Игната, российские захватчики сместили время атаки, однако это даже оказалось полезным для украинских защитников.

"Они обычно делают пуски с 22:30 — 22:50. Далее несколько волн — вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", — объяснил спикер.

Отметим, в ночь с 12 на 13 сентября жители оккупированного Севастополя слышали ряд взрывов. Под утро представитель российской власти губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что состоялась атака беспилотников и крылатых ракет. Также он подтвердил, что были попадания.

Днем 13 сентября с заявлением выступила спикер МИД РФ Мария Захарова, возможно, отреагировав на применение Украиной ракеты с 450-килограммовым взрывным зарядом. Россиянка пригрозила "мощным ответом", если произойдет атака на Крымский мост.