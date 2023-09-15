Два черных пятна вместо С-400: OSINT показали качественные фото удара вблизи Евпатории (фото)

На новых фотографиях можно увидеть, что две установки С-400 окружили защитными сооружениями. Однако их не спрятали в другом месте, после того, как в 2022 году они попали на фото российского туриста.

Под утро 14 сентября 2023 года жители Евпатории в оккупированном Крыму услышали около 10 громких взрывов. Российские власти уверяли, будто ПВО сбила все дроны и ракеты, которые атаковали военную базу ВС РФ. Однако видео, опубликованное в сети, показало, что было минимум пять попаданий. Генштаб ВСУ подтвердил, что удалось попасть по установке ПВО С-400 "Триумф". OSINT-расследователь Brady Africk опубликовал фотографии с высоким разрешением, на которых наглядно видны последствия попадания. Фотографии размещены в Twitter расследователя.

Спутниковые фото зафиксировали ситуацию 28 августа 2023 года и 14 сентября 2023 года. Оба раза объектив камеры был направлен на точку с координатами 45.176622, 33.242427 — именно здесь было место дислокации комплекса ПВО ВС РФ.

На более ранней фотографии видно, как по центру кадра стоит две большие установки С-400. Несколько правее и выше — еще четыре технических объекта неизвестного назначения, меньших по размеру. О важности этих объектов свидетельствует то, что они окружены защитными валами.

На следующей фотографии видим два черных пятна на месте одной установки С-400 и на месте неизвестного меньшего объекта.

Взрывы в Крыму: последствия удара по базе РФ под Евпаторией Фото: Brady Africk Взрывы в Крыму: последствия удара по базе РФ под Евпаторией

Автор сообщения указывает: похоже на то, что одна из установок С-400, которые сожгли 14 сентября, фигурировала на фотографии российского туриста, сделанной в августе 2022 года.

Установка С-400 на фото 21 августа 2022 года Фото: Из открытых источников

OSIT-расследователи установили координаты точки, где сделали фото — 45.180317, 33.232232. Расстояние до точки попадания в 2023 году — около 700 м. Возможно, российское командование не посчитало нужным переместить ПВО в место, которое не появлялось в Internet.

Взрыв в Крыму: точка удара под Евпаторией Фото: Google maps

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, в течение последних двух недель в Крыму состоялся ряд громких инцидентов. В конце августа состоялась атака ГУР Минобороны на базу ВС РФ на мысе Тарханкут. Этой вылазке предшествовало уничтожение установки ПВО С-400, которая там базировалась.

После того 13 сентября произошел удар по сухому доку в Севастополе, в котором разбило десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону". Наконец 14 сентября взорвали установку С-400 возле Евпатории. А несколькими днями до того — 9-10 сентября — ГУР Минобороны рассказал об удачной спецоперации в Черном море: удалось отбить у врага газодобывающие платформы, две из которых стоят в 40 км от мыса Тарханкут.

Напоминаем, в Офисе президента рассказали, что ВСУ имеют средства, которые бьют по ЧФ РФ. Благодаря этому оружию Россия вскоре полностью потеряет доминирование в Черном море: для этого нужно подбить еще 2-4 корабля России.

Кроме того, чиновники уверяют, что для спецопераций в Крыму используют исключительно украинский арсенал: о западных ракетах, например, Storm Shadow, не может быть и речи.