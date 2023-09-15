Генерал Суровикин находится Алжире: росСМИ раскрыли причину поездки (фото)

Источник из окружения Сергея Суровикина заявил, что Минобороны РФ якобы проявляет к экс-главе ВКС РФ "доверие на самом высоком уровне".

Бывший главнокомандующий Военно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны РФ. Об этом 15 сентября сообщило российское издание "Коммерсанть", ссылаясь на источник в окружении генерала.

Источники утверждают, что генерал Суровикин отправился в Алжир, так как власти РФ придают большое значение "осуществлению внешней политики по восточному направлению".

"Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении", — сказал собеседник издания.

В качестве подтверждения источник предоставил фото Сергея Суровикина с Алжира.

Сергей Суровкин в Алжире Фото: Коммерсантъ

Сергей Суровикин в Алжире Фото: Коммерсантъ

Сергей Суровикин в Алжире Фото: Коммерсантъ

Как отмечает российское издание РБК, снимки Серегя Суровикина в Алжире также появились на странице мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране. В публикации идет речь о визите "российской делегации высокого уровня".

Сергей Суровикин прибыл в Алжир с делегацией Минобороны РФ Фото: Соцсети

Сергей Суровикин на официальной встрече в Алжире Фото: Соцсети

Напомним, 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков запретил корреспонденту агентства France Press задавать вопросы о судьбе бывшего главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

По данным СМИ от 4 сентября, Сергея Суровикина могли выпустить из-под стражи спустя несколько дней после смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Двое американских чиновников, а также лицо, близкое к Минобороны РФ подтвердили, что офицер находится на свободе.