Суровикину нашли "неплохую" должность "по СНГ" – росСМИ

Российские СМИ сообщают, что власти уже решили судьбу пропавшего на время из поля зрения генерала Сергея Суровикина.

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В среду, 6 сентября, с сайта Минобороны России пропала страница с биографией опального генерала Сергея Суровикина, о чем сообщила в своем телеграм-канале бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли "неплохую" должность "по СНГ".

Об этом он рассказал российскому изданию "Подъем".

"Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит", — сказал Заварзин.

Опала Суровикина

Напомним, что Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года его отправили командовать "спецоперацией" в Украине. Но уже в январе 2023 года Суровикина сместили с поста командующего и назначили заместителем своего преемника.

После мятежа, организованного основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в РФ начались чистки среди высших военных чиновников, подозреваемых в причастности к бунту. Предположительно, среди задержанных был и генерал Суровикин.

Через несколько дней после смерти Пригожина, Суровикин появился в Москве. Информацию о его освобождении подтвердили в СМИ.

Официальные представители российских властей до сих пор не комментируют информацию об аресте генерала, его освобождении и дальнейшей судьбе.