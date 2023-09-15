В российских ракетах Х-101 нашли американские компоненты, – соцсети (фото)

В РФ утверждают, что Х-101 имеет исключительно российские комплектующие, однако в обломках ракеты были обнаружены микросхемы, выпущенные американской компанией.

В крылатых ракетах Х-101, запущенных Вооруженными силам Российской Федерации по Украине, были обнаружены западные компоненты. Об этом сообщил Telegram-канал "Кордон 91" 15 сентября.

Сообщается, что для создания ракеты Х-101 россияне использовали микросхемы американской компании "Xilinx, Inc", которая является один из крупнейших производителей программных логических устройств.

В 2020 году "Xilinx, Inc" была приобретена американской компанией "AMD, Advanced Micro Devices, Inc.".

Как отмечают авторы поста, микросхемы "VIRTEX-6 XC6VLX240T FT1156AGW", которые были обнаружены в остатках ракет, запущенных по территории Украины, имеют маркировку "Xilinx, Taiwan"

"Плата в новых ракетах X-101 применена в блоке СП 504-01. Речь о системах постановки помех. Управляет выбросом дипольных отражателей при установлении факта облучения, что влияет на боевую эффективность вооружения", — говорится в публикации.

В ракетах X-101 нашли американские микросхемы Фото: Telegram

При этом в РФ утверждают, что ракета х-101 состоит исключительно из российских комплектующих, отличие от предыдущих поколений этих ракет.

О том, что Х-101 содержат не только российские компоненты, ранее сообщал глава ОП Андрей Ермак. По его словам, 15 августа оккупанты обстреляли Украину ракетами, изготовленными в 2023 году, в которых было обнаружено примерно 30 иностранных микросхем.

Напомним, 31 августа Управление юстиции США сообщило об аресте гражданина России, который незаконно экспортировал в РФ микроэлектронику американского происхождения. Россиянина задержали на Кипре.

Мы также писали 29 августа о том, что Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении бизнесмена, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан".