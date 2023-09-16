"Это наш полуостров": Данилов рассказал, что будет с россиянами в оккупированном Крыму

По словам секретаря СНБО, ракетная программа Украины, которая была начата в 2020-м году, уже дает свои плоды. Обстрелы Крыма будут продолжается, какие бы действия не предпринимали оккупанты.

Если россияне не уйдут из оккупированного Крыма самостоятельно, то Украине придется "выкурить" их оттуда. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

По словам Данилова, во время атак на Крым Украина использует собственные ракетные разработки, которые "не хуже западных".

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы сочтем необходимым", — сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что ракетная программа Украины, которая была начата в 2020-м году, уже дает свои плоды. Обстрелы Крыма будут продолжается, какие бы действия не предпринимали россияне.

Данилов также прокомментировал уничтожение российского комплекса ПВО С-400 "Триумф". По его словам, это очень дорогое оружие.

"Россияне заявляли, что уничтожить эти установки невозможно, что они сами себя защищают и являются настолько сверхсовременными, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет. Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно", — сказал Данилов.

Напомним, 14 сентября недалеко от Евпатории СБУ и ВМС провели успешную спецоперацию, уничтожив дорогой комплекс противовоздушной обороны "Триумф", который принадлежал оккупантам.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму. Украинский лидер похвалил СБУ и ВМС за успешную операцию на оккупированном россиянами полуострове. По словам президента, это был "триумф".