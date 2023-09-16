"Устроят почетные похороны": журналист назвал вероятных преемников Кадырова (фото, видео)

Кремль готовит замену Кадырову как лидеру Чеченской Республики, убежден Магомед Ториев. Сейчас есть три потенциальных кандидата, которые рассматривает администрация Владимира Путина.

Ингушский журналист Магомед Ториев считает, что лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров будет находиться в коме до тех пор, пока Кремль не решит, кто займет его должность. Об этом он сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

"Если он действительно в коме, то будет находиться там до тех пор, пока в Кремле не решат, кто займет его место", — сказал Магомед Ториев.

По его словам, подтверждений относительно плохого состояния Кадырова нет ни из Чечни, ни из Европы, где проживает большое количество чеченской диаспоры. Тем не менее, если он действительно находится в коме, то в Москве сначала найдут замену ему, а потом устроят почетные похороны с памятниками.

По мнению Магомеда Ториева, Кадырова могут заменить только три кандидата, каждый из которых "хуже другого". В частности, речь идет об Адаме Делимханове, депутате Госдумы от Чеченской республики, Магомеде Даудове, председателе так называемого чеченского парламента, Абузайде Висмурадове, вице-премьере Чечни по силовому блоку и командире отряда СОБР "Ахмат". Однако Кремль очень непредсказуем, поэтому может назначить даже российского генерал-губернатора, чтобы подать это россиянам, как еще одно покорение Чеченской республики.

Журналист убежден, что в Чечне народ не будет выступать против нового назначенного лидера, в частности в Кремле даже не думают о реакции граждан, ведь новый лидер будет опираться именно на поддержку Москвы.

Действительно ли Рамзан Кадыров в коме

Со ссылкой на источники в чеченской диаспоре издание Obozrevatel сообщило 15 сентября, что глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней находится в коме. Сначала его отправили на самолете в Москву, а затем вернули в Чечню, ведь российские врачи не смогли ему помочь. Журналисты отметили, что лидера Чечни планируют перевести на лечение за границу, возможно в ОАЭ.

В субботу 16 сентября на фоне сплетен об ухудшении здоровья Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором осматривал строительные площадки для застройки под жилые дома. На видео он имел здоровый вид.

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров

Напомним, 16 мая глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Рамзан Кадыров имел проблемы со здоровьем, в частности из-за употребления наркотиков, которые он сначала употреблял как допинг, потом как обезболивающее, после чего начались проблемы.