"Их не жалко": в ГУР назвали три основные цели атак БПЛА на российские города

По словам руководителя разведки Кирилла Буданова, главными задачами являются истощение российской системы противовоздушной обороны, вывод из строя военного транспорта и бомбардировщиков и нанесение ущерба военным производственным объектам.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выделил три ключевые цели запуска беспилотных летательных аппаратов в сторону России. Он подчеркнул необходимость выведения агрессивной страны из "зоны комфорта". Об этом он рассказал в интервью Буданова The Economist.

По его утверждению, одной из задач является ослабление российской ПВО. Кроме того, также ставится цель нейтрализовать военный транспорт и бомбардировщики, а также нанести ущерб военным производственным объектам, как это было продемонстрировано в недавнем ударе по заводу, который производит ракетное топливо в Тверской области.

"Мы хотим вывести их (россиян — ред.) из зоны комфорта", — подчеркнул Буданов.

По словам Буданова, вторичная цель запуска беспилотников — психологическая, чтобы посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением.

Буданов уверен, что "беспилотники, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий".

"Беспилотники не имеют страха, их не жалко", — подчеркнул он.

Напомним, 16 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр в районе Капучино. По словам местных жителей, они услышали взрыв, после чего начался пожар. Российские паблики написали, что огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.

В Орловской области РФ 17 сентября в результате атаки беспилотника на нефтебазе вспыхнул пожар.