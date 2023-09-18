ПВО ночью уничтожила 35 вражеских целей: в Воздушных силах показали кадры боевой работы (видео)

Иранские дроны-камикадзе запускались с двух направлений — из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска. Пуски крылатых ракет осуществляли стратегические бомбардировщики Ту-95МС из Волгоградской области.

В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, "Shahed-136/131" были запущены из Приморско-Ахтарска Российской Федерации и с мыса Чауда, временно оккупированного Крыма.

Всего Воздушные силы Украины зафиксировали 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

Наша противовоздушная оборона уничтожила 18 ударных дронов-камикадзе по маршруту их следования.

Под ударом врага снова находился Измаильский район. "Наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также враг атаковал Украину крылатыми ракетами. Пуски были совершены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории Волгоградской области РФ. Для атаки агрессор задействовал восемь бортов, с которых выпустил 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

"Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей. Держим небо!", — сообщили военные.

Боевая работа Воздушных сил ВСУ

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал кадры, как наши военные уничтожают российские ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в ночь на 18 сентября.

Он не уточнил, работа какого ЗРК была показана на видео, однако в названии ролика указан комплекс IRIS-T.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что атака на Одесскую область продолжалась более четырех часов, а пуски барражирующих боеприпасов осуществлялись несколькими группами с трех направлений.

Всего за сентябрь россияне пять раз атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed.