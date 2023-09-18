РФ потеряет ресурсы на войну: Буданов рассказал, когда это может произойти

Вооруженные силы Российской Федерации имеют одно преимущество над украинскими военными — численность личного состава. Другие ресурсы РФ исчерпаются в течение нескольких лет, убеждены в разведке.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что российские ресурсы на войну могут скоро иссякнуть. Об этом он сообщил в интервью The Economist.

Он отметил, что единственным преимуществом Вооруженных сил Российской Федерации над ВСУ является численность личного состава.

"Кадровые ресурсы в России, условно говоря, неограниченные. Качество низкое, но количество достаточное", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, российская экономика сможет продержаться только до 2025 года, тогда как поток оружия прекратится в 2026 году, или раньше. Кроме этого, переговоры Российской Федерации и КНДР являются очевидным доказательством этой проблемы, ведь если бы у РФ было все хорошо, то они бы не искали ресурсы "по всему миру".

Кирилл Буданов считает, что Украина также может потерять свои ресурсы.

"Мы зависимы от внешних игроков. Россия по большей части зависит сама от себя", — сказал он.

В частности, опасной является длительная война, ведь она истощает не только внутренние ресурсы Украины, но и западных партнеров. Буданов заявил, что пока "совершенно не определено", как долго западные страны смогут поддерживать "достаточное снабжение ресурсов" Украины.

"Склады в западных странах не совсем пустые. Что бы кто ни говорил", — добавил глава ГУР МО.

Напомним, 17 сентября руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов сообщил, что России не стоит рассчитывать на военный парад в Киеве. По его словам, ВС РФ могут потерять сухопутную связь с временно оккупированным Крымом еще до наступления зимы. В частности, ВСУ уже удалось местами прорвать первую линию обороны врага на важнейшем южном направлении в Запорожской области.

12 сентября Кирилл Буданов заявил, что война в Украине может закончиться только возвращением к админграницам по состоянию на 1991 год. Он отметил, что в противном случае — конфликт продлится всю жизнь.