Контрнаступление Украины идет успешно: ВСУ готовятся деоккупировать Крым, — Подоляк

В интервью CNN советник главы ОП рассказал, что россияне помышляют только об обороне, а о наступлении и помнить забыли. Украина нуждается в большей поддержке от западных партнеров в том, что касается авиации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о контрнаступлении ВСУ и назвал прорыв первой линии обороны поводом для оптимизма в борьбе Украины с РФ, военной силы которой "все боялись" до полномасштабного вторжения. Об этом Подоляк рассказал в интервью CNN.

Контрнаступление ВСУ: инициатива полностью на стороне Украины

"Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что сейчас они только и делают, что отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России", — объяснил Подоляк.

Подоляк также добавил, что Украина готовится к битве за деоккупацию Крыма, который Россия аннексировала в нарушение международного права в 2014 году.

По словам представителя ОП, Украина нуждается в большей поддержке от западных партнеров в том, что касается авиации. Речь об истребителях F-16, а также ракетах большой дальности для ударов вглубь территорий, которые находятся под контролем РФ. ВСУ также испытывают потребность в боеприпасах.

Напомним, что 18 сентября Кирилл Буданов рассказал, когда Россия потеряет военные ресурсы. У ВС РФ единственное преимущество перед Силами обороны Украины — численность личного состава. Прочий военный ресурс страны-агрессора будет исчерпан за несколько последующих лет, как оценивают в украинской разведке.

Также сообщалось о том, куда пойдут ВСУ после освобождения Клещиевки. Перехват инициативы в районе автодороги на Горловку создаст предпосылку для перехвата контроля над важным путем снабжения оккупационных войск. РФ постарается замедлить контрнаступление ВСУ до осенней распутицы, уверены военные аналитики.