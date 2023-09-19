Троллинг высшего левела: украинцы "подставили" под криминал российского бойца Дивнича, — СМИ

Украинцы возмущены, что боец Максим Дивнич, который родился в украинской Кадиевке, поддерживает в войне Россию, поэтому решили попортить ему нервы.

В России украинцы открыли настоящую телефонную охоту на профессионального бойца смешанного стиля Максима Дивнича. Все из-за его украинских корней и поддержки войны России против его Родины. Об одном из таких случаев сообщает российское издание Mash.

Издание пишет, что ранее Дивнич неоднократно получал звонки от сограждан с угрозами. Теперь украинцы перешли на новый уровень — они от его имени позвонили в полицию и признались в убийстве.

"В столичную дежурную часть позвонил неизвестный и представился как Дивнич Максим Андреевич. Он сообщил, что убил человека и назвал адрес. Наряд прибыл на указанное место, стал стучать в квартиру, но дверь никто не открыл. Каких-либо следов преступления правоохранители не нашли", — пишет Mash.

Отмечается, что позже полицейским удалось связаться с бойцом, и тот описал ситуацию. Дивнич заявил, что его нагло оболгали, и он никого не убивал. Он пожаловался, что в последнее время его телефон разрывается от звонков с угрозами.

"Дивнич уверен — все из-за луганских корней и активной помощи бойцам, участвующим в "СВО", — пишет издание.

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