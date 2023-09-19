"ПВО не успевает работать": в Мелитополе после серии взрывов запаниковали оккупанты (фото)

По словам мэра Ивана Федорова, прозвучало не менее пяти взрывов и громче всего было в промзоне. Местные передали, что по городу активно движется вражеская тяжелая военная техника.

Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Как сообщили 19 сентября в местном телеграм-канале "РИА-Мелитополь", сначала местные услышали три взрыва.

"После первых двух сработала российская ПВО", — проинформировали в соцсетях.

Сообщения в соцсетях о взрывах в Мелитополе Фото: Скриншот

Позже авторы контента передали, что в городе есть прилет, и в юго-западной части поднимается дым.

По данным медиа, направление попадания — Мелитопольский моторный завод (МеМЗ) и Мелитопольский завод "Автоцветлит".

"Первый взрыв который слышали мелитопольцы — сработала российская ПВО. Вероятно, запуск стандартный — с юга, на этот раз на северо-запад. Затем была менее мощная "бавовна" — в воздухе взорвалась ракета ПВО. Далее были запуски ракет ПВО. И почти сразу же мощный прилет", — отметили в посте.

Позже жители города рассказали, что со стороны аэродрома поднимается серый дым.

Снимок с места событий Фото: риа мелитополь

Взрывы в Мелитополе: реакция оккупантов

В "РИА-Мелитополь" проинформировали, что у российских оккупантов наблюдается паника, и передвигаться по Мелитополю может быть опасно.

"Сразу после серии взрывов в Мелитополе наблюдается активное движение тяжелой военной техники. Поэтому всех наших предупреждаем — будьте осторожны", — отметили авторы контента.

Мелитополь на карте боевых действий Фото: Скриншот

Тем временем в оккупационной администрации города подтвердили взрыв, однако никаких деталей не сообщили.

"В Мелитополе раздался звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. Предварительно сработала система ПВО", — лишь отметили захватчики.

Публикация оккупационной администрации в соцсетях от 19 сентября Фото: Скриншот

Вероятный прилет у оккупантов Мелитополя: реакция Украины

Городской голова Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных заявил, что в городе прогремело более пяти взрывов. Он отметил, что вражеская ПВО "не успевает работать".

"Больше всего громко было в районе "Автоцветлита". Ждем подробностей от наших военных", — добавил Федоров.

Публикация Ивана Федорова о взрывах в Мелитополе от 19 сентября Фото: Скриншот

Напомним, 18 сентября прогремели взрывы в центре временно оккупированного Донецка. В российских СМИ передавали, что повреждения получило здание "администрации". В соцсетях сообщали о двух пострадавших в результате обстрела.

Позже появились фото здания оккупационной администрации в Донецке. На снимках видно, что в результате взрыва выбило окна и была повреждена крыша.