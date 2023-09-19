"ПВО не успевает работать": в Мелитополе после серии взрывов запаниковали оккупанты (фото)
По словам мэра Ивана Федорова, прозвучало не менее пяти взрывов и громче всего было в промзоне. Местные передали, что по городу активно движется вражеская тяжелая военная техника.
Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Как сообщили 19 сентября в местном телеграм-канале "РИА-Мелитополь", сначала местные услышали три взрыва.
"После первых двух сработала российская ПВО", — проинформировали в соцсетях.
Позже авторы контента передали, что в городе есть прилет, и в юго-западной части поднимается дым.
По данным медиа, направление попадания — Мелитопольский моторный завод (МеМЗ) и Мелитопольский завод "Автоцветлит".
"Первый взрыв который слышали мелитопольцы — сработала российская ПВО. Вероятно, запуск стандартный — с юга, на этот раз на северо-запад. Затем была менее мощная "бавовна" — в воздухе взорвалась ракета ПВО. Далее были запуски ракет ПВО. И почти сразу же мощный прилет", — отметили в посте.
Позже жители города рассказали, что со стороны аэродрома поднимается серый дым.
Взрывы в Мелитополе: реакция оккупантов
В "РИА-Мелитополь" проинформировали, что у российских оккупантов наблюдается паника, и передвигаться по Мелитополю может быть опасно.
"Сразу после серии взрывов в Мелитополе наблюдается активное движение тяжелой военной техники. Поэтому всех наших предупреждаем — будьте осторожны", — отметили авторы контента.
Тем временем в оккупационной администрации города подтвердили взрыв, однако никаких деталей не сообщили.
"В Мелитополе раздался звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. Предварительно сработала система ПВО", — лишь отметили захватчики.
Вероятный прилет у оккупантов Мелитополя: реакция Украины
Городской голова Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных заявил, что в городе прогремело более пяти взрывов. Он отметил, что вражеская ПВО "не успевает работать".
"Больше всего громко было в районе "Автоцветлита". Ждем подробностей от наших военных", — добавил Федоров.
Напомним, 18 сентября прогремели взрывы в центре временно оккупированного Донецка. В российских СМИ передавали, что повреждения получило здание "администрации". В соцсетях сообщали о двух пострадавших в результате обстрела.
Позже появились фото здания оккупационной администрации в Донецке. На снимках видно, что в результате взрыва выбило окна и была повреждена крыша.