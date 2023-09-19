"Медленное устранение": Кадырова могли отравить, чтобы назначить "своего" губернатора, — СМИ

По данным политика Джамбулата Сулейманова, Москва пока пытается сохранить у власти Кадырова. Хотя то обстоятельство, что "человек иногда внезапно смертен", и не выглядело бы неожиданностью ввиду давней болезни главы Чеченской республики.

В интересах российских властей назначить в Грозном губернатора — выходца не из Чечни. Вместе с тем безвременная кончина Рамзана Кадырова не вполне согласуется с планами кремлевского руководства. Об этом руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов рассказал в интервью изданию NV.

Вместе с тем, он допускает, что Кадыров станет следующим в череде отравлений, падений с высоты и прочих самоубийств высокопоставленных российских особ, приближенных к президенту Владимиру Путину.

"Да, можно сказать, что сегодня таким образом [посредством отравления] могли устранить Кадырова. Но, возможно, что сейчас еще и не время его устранять, — пояснил политический деятель. — У меня сейчас двоякое впечатление от происходящего. Я говорил, что он будет следующим по схеме, которую выстраивает российская власть".

Сулейманов добавил, что внезапная смерть Кадырова будет выбиваться из выстроенной общей схемы, что, возможно, еще не пришло время его устранить.

В сущности, больного Кадырова пока еще пытаются удержать у власти, поскольку Москва не готова к резкой смене руководителя в Грозном.

"Мы все знаем, что Кадыров болел давно. Это мог быть, так сказать, растяжной акт его медленного устранения <…> Его сегодня стараются как-то удержать в системе определенное время, пока не будет подготовлена другая схема выстраивания власти в Чечне", — уточнил Сулейманов, добавив, что он больше склоняется ко второму варианту сценарию развивающихся событий, и что в Кремле к сиюминутной смене Кадырова пока не готовы.

По этой причине путинское окружение не комментирует состояние здоровья чеченского руководителя.

Здоровье Кадырова — что известно

На минувшей неделе стали появляться, порой и противоречивые, сообщения о том, что главе Чечни сильно нездоровится. Сообщалось о неприжившейся почке, о том, что он впал в кому. Некоторые сведения указывали на то, что он лечится в одном из московских медучреждений.

В воскресенье, 17 сентября, Кадыров попытался развеять слухи и выложил видеообращение. Позже журналисты геолоцировали запись: выяснилось, что он записал ее в Грозном.

По данным ГУР, состояние лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшается.

Также сообщалось, что в соцсетях чеченского политика все же по-прежнему публикуются посты и видеозаписи.