Продолжает вести соцсети и публиковать видео с собой: что известно об исчезновении Кадырова

Последние дни интернет пестрит сообщениями о тяжелой болезни Кадырова и его возможном отравлении. Некоторые источники отмечают, что Кадыров находится в московском медучреждении, где ему сделали операцию по пересадке почки.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров исчез из публичного пространства, после чего начали появляться слухи о неудачной операции, пребывании в коме и даже смерти. Между тем сам чеченский лидер продолжает вести соцсети и публиковать видео с собой, хотя на публике последние дни он не появляется. Фокус собрал все версии об исчезновении Кадырова.

Никуда не исчезал — бегает в парке под дождем

17 сентября у себя в телеграм-канале Кадыров разместил видео якобы с пробежки в парке в Грозном и призвал всех заниматься спортом. В кадре он сказал "Вот такие дела", и на этом его речь закончилась. Когда была сделана запись — неизвестно.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, упорядочить мысли. Дождь прекрасно бодрит", — написал Кадыров.

Британское издание Sky News попыталось установить местонахождение Кадырова благодаря обнародованному видео — линейка высоких деревьев, две характерные пешеходные дорожки, разделенные травой, и здание, которое появляется на заднем плане видео.

Скриншот Sky News

Издание сопоставило это видео Кадырова с последними прогнозами погоды в Грозном. 17 сентября в городе рано утром и днем прошли дожди и была облачная погода.

Данные по погоде также свидетельствуют, что дождей в Грозном не было ни в один другой день на прошлой неделе.

Скриншот Sky News

Пересадили почку, а та не прижилась

Главе Чечни сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Он до сих пор находится в критическом состоянии. Об этом сообщили источники "Oboztevatel" в чеченской диаспоре.

Сообщается, что Кадыров находится в одном из медучреждений Москвы, и там ему планируют провести еще одну операцию по трансплантации почки.

По словам источников издания, глава Чечни время от времени приходит в себя и тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Ранее сообщалось, что Кадыров,скорее всего, находится в Центральной клинической больнице в Москве — там заметили огромное количество дорогих авто с номерами Чеченской Республики.

Кадыров умер

Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев заявил, что Кадыров мертв. Об этом он написал в своем телеграм-канале 17 сентября.

"Кадыров умер", — говорится в сообщении.

Кадырова отравили

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не исключать варианта, что Кадырова могли отравить свои же. Это могло стать причиной вероятного ухудшения состояния здоровья. Об этом он заявил в эфире телемарафона 18 сентября.

"Есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что видео, которое есть, это может быть абсолютно старое видео, которое не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. То, что на Кадырова охотились россияне — известная борьба группировок, которые есть в Кремле", — заявил Алексей Данилов.

В то же время делать поспешных выводов и прогнозов относительно здоровья Рамзана Кадырова Алексей Данилов не стал, ведь человек может находиться в коме месяцами.

Российский журналист Александр Невзоров указал на то, что "выстраивается картинка подозрительно похожая на состояние Навального и на состояние Скрипалей".

"Здесь может снова зазвучать слово "Новичок", — считает Невзоров.

Что говорят в украинской разведке

В ГУР Минобороны Украины сообщают, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии Obozrevatel 15 сентября сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были, обострились и вызвали такое тяжелое состояние", — сказал он.

Юсов отметил, что информацию о тяжелом состоянии чеченского лидера подтверждают "в медицинских и политических кругах". По его словам, причиной проблем со здоровьем Кадырова не является ранение.

"Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", — сказал представитель ГУР.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что Рамзан Кадыров мог приказать "похоронить заживо" своего врача, который сделал ему несколько уколов. По неподтвержденным данным, после его лечения лидеру Чечни стало хуже.

16 мая руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Кадыров имеет проблемы со здоровьем и наркозависимость. По его словам, он сначала употреблял запрещенные вещества как допинг, а потом уже как обезболивающее.