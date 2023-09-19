Продовжує вести соцмережі і публікувати відео з собою: що відомо про зникнення Кадирова

Останні дні інтернет рясніє повідомленнями про важку хворобу Кадирова і його можливе отруєння. Деякі джерела зазначають, що Кадиров перебуває у московському медзакладі, де йому зробили операцію з пересадки нирки.

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Очільник Чечні Рамзан Кадиров зник з публічного простору, після чого почали з'являтися чутки про невдалу операцію, перебування у комі і навіть смерть. Між тим сам чеченський лідер продовжує вести соцмережі і публікувати відео з собою, хоча на публіці останні дні він не з'являється. Фокус зібрав всі версії про зникнення Кадирова.

Нікуди не зникав — бігає в парку під дощем

17 вересня в себе в телеграм-каналі Кадиров розмістив відео нібито з пробіжки в парку в Грозному і закликав усіх займатися спортом. У кадрі він сказав "Ось такі справи", і на цьому його промова закінчилася. Коли був зроблений запис — невідомо.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", — написав Кадиров.

Британське видання Sky News спробувало встановити місцеперебування Кадирова завдяки оприлюдненому відео — лінійка високих дерев, дві характерні пішохідні доріжки, розділені травою, і будівля, яка з’являється на задньому плані відео.

Скриншот Sky News

Видання зіставило це відео Кадирова з останніми прогнозами погоди в Грозному. 17 вересня в місті рано-вранці та вдень пройшли дощі та була хмарна погода.

Дані щодо погоди також свідчать, що дощів у Грозному не було у жодний інший день минулого тижня.

Скриншот Sky News

Пересадили нирку, а та не прижилася

Очільнику Чечні зробили операцію з пересадки нирки, проте орган не прижився. Він досі перебуває в критичному стані. Про це повідомили джерела "Oboztevatel" у чеченській діаспорі.

Повідомляється, що Кадиров перебуває в одному з медзакладів Москви, і там йому планують провести ще одну операцію з трансплантації нирки.

За словами джерел видання, очільник Чечні час від часу приходить до тями і тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.

Раніше повідомлялося, що Кадиров,скоріш за все, перебуває в Центральній клінічній лікарні в Москві — там помітили величезну кількість дорогих авто з номерами Чеченської Республіки.

Кадиров помер

Чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв заявив, що Кадиров мертвий. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 17 вересня.

"Кадиров помер", — йдеться в повідомленні.

Кадирова отруїли

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не відкидати варіанту, що Кадирова могли отруїти свої ж. Це могло стати причиною ймовірного погіршення стану здоров'я. Про це він заявив в ефірі телемарафону 18 вересня.

"Є припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що відео, яке є, це може бути абсолютно старе відео, яке не має жодного стосунку до сьогоднішнього дня. Те, що на Кадирова полювали росіяни — відома боротьба угруповань, які є в Кремлі", — заявив Олексій Данілов.

Водночас робити поспішних висновків і прогнозів щодо здоров'я Рамзана Кадирова Олексій Данiлов не став, адже людина може перебувати в комі місяцями.

Російський журналіст Олександр Невзоров вказав на те, що "вибудовується картинка підозріло схожа на стан Навального і на стан Скрипалів".

"Тут може знову зазвучати слово "Новачок", — вважає Невзоров.

Що кажуть в українській розвідці

У ГУР Міноборони України повідомляють, що голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Про це у коментарі Obozrevatel 15 вересня повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані й хвороби, які були, загострились і спричинили такий важкий стан", — сказав він.

Юсов зазначив, що інформацію про важкий стан чеченського лідера підтверджують "у медичних та політичних колах". З його слів, причиною проблем зі здоров’я Кадирова не є поранення.

"Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ писали, що Рамзан Кадиров міг наказати "поховати живцем" свого лікаря, який зробив йому кілька уколів. За непідтвердженими даними, після його лікування лідеру Чечні стало гірше.

16 травня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кадиров має проблеми зі здоров’ям та наркозалежність. За його слами він спочатку вживав заборонені речовини як допінг, а потім вже як знеболювальне.