Защитят во время наступления по минным полям: Германия предоставит Украине 200 MRAP

Украина получит бронированные автомобили, которые защищают экипаж от взрывов мин. Подобные машины пригодятся ВСУ для преодоления минных полей, созданных ВС РФ на оккупированных территориях.

Правительство Германии обнародовало содержание нового пакета помощи общим объемом 400 млн евро. В пакет вошло 200 бронированных военных автомобилей MRAP, которые используются для движения по заминированным полям. Кроме MRAP, Украина получит снаряды, ракеты, дроны, другое снаряжение, однако дальнобойных ракет нет. О деталях пакета рассказала пресс-служба Федерального министерства обороны.

В сообщении пресс-службы перечислены основные позиции немецкого пакета военной помощи, о котором стало известно в день проведения заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Военная помощь Германии: что вошло в пакет

Немецкое правительство потратит 400 млн евро на следующее снаряжение:

боевые бронированные машины MRAP — 200 шт;

надводные дроны — 50 шт;

снаряды различных калибров — десятки тысяч шт;

ракеты M26 (АТ2) — 480 шт;

зимняя одежда, генераторы тепла и электроэнергии;

системы разминирования.

Указана подробная информация относительно снарядов:

155-мм снарядов — 30 тыс. шт;

155-мм дымовых снарядов ДМ125 — 3800 шт;

120-мм снарядов — 105 тыс. шт.

На странице Министерства обороны Германии вышеназванное снаряжение еще не упоминается.

Военная помощь для Украины: детали

Отметим, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал выделение Украине пакета помощи объемом 400 млн евро. При этом отметил, что дальнобойных крылатых ракет TAURUS в пакете не будет.

Между тем Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему есть задержка с предоставлением ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, ВСУ должны сначала научиться ими пользоваться. Кроме того, военное командование сначала должно определить, когда именно эти ракеты понадобятся на поле боя.

19 сентября на военной базе "Рамштайн" началось заседание представителей стран антипутинской коалиции. Перед началом совещания министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что ВСУ получат танки Abrams уже через несколько недель. Между тем генерал Марк Милли отметил, что контрнаступление ВСУ успешное и будет продолжено весной 2024 года.

Напоминаем, офицер Нацгвардии объяснил, есть ли паритет военной силы между ВСУ и ВС РФ. Считает, что его нет, поэтому Украине нужно и дальше наращивать количество вооружения. С этим соглашаются американские генералы, которые призвали Конгресс США выделить новые средства на поддержку ВСУ.