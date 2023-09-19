"Мы видим": в США заявили, что Россия готовится к долгосрочной войне в Украине

По словам члена Госдепартамента США, Запад теперь должен планировать военную и финансовую помощь Киеву с учетом новых реалий.

Лидеры стран "Большой семерки" считают, что Российская Федерация готовится к долгой войне в Украине. Об этом пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Действующий член Госдепартамента США на условиях анонимности раскрыл журналистам некоторые детали встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки".

"Было признано, что мы видим, как Россия вступает в эту войну в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — считают главы внешнеполитических ведомств.

По мнению министров, западные страны теперь должны планировать военную и финансовую помощь Киеву, учитывая этот фактор.

"Речь, конечно, идет о том, чтобы гарантировать, что имперский проект Путина продолжит проваливаться и что он знает, что он не сможет переждать нас, но речь также идет о совместной работе, чтобы обеспечить достаточное распределение бремени, чтобы было достаточно долгосрочных планирование", — сказал американский чиновник.

Напомним, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в интервью от 11 сентября заявил, что война с Украиной может длиться еще несколько лет. По его оценке, военные действия продлятся "года два-три", так как "враг серьезный".

Ранее украинский ветеран и доброволец Денис Квебек в интервью от 1 августа отметил, что 90% мужского населения в стране должны быть готовы к службе в армии. Говоря о продолжительности войны, он отметил, что "у нас не спринт с вами, у нас марафон".