Облетели несколько областей: ВС РФ ночью атаковали Украину дронами-камикадзе

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия со своей территории запустила в сторону Украины несколько групп ударных дронов.

Вечером 19 сентября, в 23:55, российские войска запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. БПЛА залетели в Сумскую область. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Затем стало известно, что БПЛА полетели в сторону Полтавской области.

Уже в 00:34 Воздушные силы сообщили о второй группе вражеских дронов.

"Первая группа "Шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении (курс может меняться). Вторая группа вражеских БПЛА входит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ", — сказано в сообщении.

После этого появились предупреждения об опасности со стороны дронов в Черниговской, Днепропетровской, Запорожской областях. В 01:16 Воздушные силы сообщили, что в воздушное пространство Украины зашла еще одна группа БПЛА через Курскую область.

"Очередная группа вражеских БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ. Еще несколько групп "Шахедов" на Запорожье двигаются с юга в северо-западном направлении", — сказано в сообщении.

Затем воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

Уже в 01:38 в Сумскую область залетели еще несколько групп БПЛА с территории России, заявили в ВС ВСУ. После этого воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. Затем тревога была объявлена и в самом Киеве.

Telegram-канал "Реальный Киев" в 02:24 сообщил о работе ПВО в области.

Затем в 02:29 ВС ВСУ сообщили о новых группах БПЛА, которые прилетели в Сумскую область из Белгородской области России.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 03:19 сообщил, что российские дроны атаковали область.

"Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях", — сообщил он.

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 04:46.

Напомним, что в "Ростехе" заявили, что в 10 раз увеличили выпуск ракет "Кинжал" и "Искандер". По словам Бекхана Оздоева, чей производственный комплекс "Ростех" контролирует большую часть оружейной промышленности страны-агрессора, предприятия работают "на крейсерской скорости, дым валит из всех турбин".