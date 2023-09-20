"Противник успеха не имел": в Генштабе ВСУ рассказали о контрнаступлении на двух направлениях (карты)

Украинские войска успешно уничтожают врага под Бахмутом и на Мелитопольском направлении. Попытки ВС РФ контратаковать заканчиваются потерями у оккупантов.

Силы обороны отбили контратаки ВС РФ вблизи города Бахмут в Донецкой области. Об этом 20 сентября сообщили в Military Media Center, который координируется Министерством обороны Украины.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев проинформировал, что защитники продолжают штурм в районе южнее Бахмута. Украинские военные наносят оккупантам потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Силам обороны удалось отразить атаки ВС РФ в районе поселка Ягодное на Бахмутском направлении.

"Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, успеха не имел", — сказал спикер.

Ягодное, Андреевка и Бахмут на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Также украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

По словам Ковалева, там Силы обороны наносят российским оккупантам значительные потери и истощают врага.

В частности, потерями для ВС РФ обернулись атаки в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка в Запорожской области.

Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Напомним, в ISW проинформировали, что на западе Запорожской области заметно увеличились потери ВС РФ. Аналитики предположили, что страна-агрессор могла столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые можно было бы перебросить на это направление.

Командир 3 штурмовой бригады майор Максим Жорин заявил, что закрепление на линии Андреевка-Клещиевка — это лишь отправная точка для дальнейшего окружения Бахмута. По его словам, эта опорная линия "очень важна" для реализации планов Украины.