"Разочарование Зеленского объяснимо": британский эксперт сомневается, выполняет ли ООН свою роль

Ряд государств расширил экономическое сотрудничество с Россией за время полномасштабного вторжения в Украину. Среди прочих, это КНДР и Иран, которые входят в состав ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, разочарован Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл, сообщает Sky News.

По его словам, накануне, 19 сентября, Зеленский с трибуны Генассамблеи в Нью-Йорке произнес пламенную речь: говорил о том, что "злу нельзя доверять", и что обладающей ядерным оружием России нужно не позволить подтолкнуть страны к мировой войне.

Вместе с тем многие государства даже расширили экономическое сотрудничество с Россией за время полномасштабного вторжения в Украину, среди прочих, это Северная Корея и Иран, которые все же входят в состав ООН.

"Отсюда вопрос о том, выполняет ли еще Организация Объединенных Наций ту миссию, которая на нее была возложена", — отметил аналитик.

По его словам, учитывая то, что война продолжается уже вторую зиму, и очевидное бессилие ООН, разочарование президента Зеленского, вполне объяснимо.

Напомним, что Зеленский оценил контрнаступление ВСУ и потенциальную возможную поставок Украине ракет ATACMS.

Также сообщалось, что Зеленский призвал РФ к разоружению. По его словам, в 90-х мир решил, что именно Кремль должен стать хранителем оружия массового поражения, которое было у Украины.